Coprifuoco, ristorazione, spostamenti, cultura e sport: cosa si può fare in zona gialla

Coprifuoco

Confermato in zona gialla il coprifuoco dalle 22 alle 5, anche per chi si siede a cena al ristorante. Il Governo però ha assicurato che ci potrebbe essere un allentamento - probabilmente alle 23 - a partire da metà maggio.

Scuola

Il decreto con le regole per la zona gialla segna il ritorno a scuola per gli studenti delle scuole superiori: la percentuale di frequenza negli Istituti va dal 70% al 100%. Per i gradi d’istruzione inferiori, invece, la presenza è totale. Regole analoghe per l’Università: si torna in aula per esami e lezioni, salvo diverse disposizioni degli Atenei.

Ristoranti

Riaprono sia a pranzo che a cena (ma solo fino alle 22) ristoranti, bar, pizzerie e tavole calde limitatamente ai tavolini all’esterno. Si potrà consumare all’interno soltanto a partire dal 1° giugno.

Spostamenti tra Regioni

Spostamenti liberi e senza autocertificazione tra Regioni comprese in fascia gialla, mentre è necessario il green pass per raggiungere i territori della zona rossa e arancione.

Gli spostamenti, tuttavia, devono avvenire nel rispetto del coprifuoco, anche il rientro al luogo di domicilio e residenza.

Cinema, teatri e musei

Riaprono cinema, teatri e sale concerto con capienza massima consentita del 50% e comunque non superiore a 500 posti a sedere al chiuso e 1000 all’aperto. Riaprono i battenti anche i musei e le mostre, tutti i giorni della settimana ma con obbligo di prenotazione nel weekend.

Palestre e piscine

Per la riapertura di palestre a piscine le date da tenere a mente sono due:

il 15 maggio per le piscine all’aperto;

il 1° giugno per le palestre.

In zona gialla è comunque consentito allenarsi liberamente all’aperto e praticare sport di squadra e di contatto.

Visite amici e parenti

Si allentano le restrizioni per le visite in casa: sono consentite una volta al giorno, dentro la Regione o in altre zone gialle, fino a 4 persone e dal conteggio sono esclusi i figli minori di 18 anni (non più 14) e i conviventi disabili o non autosufficienti.

