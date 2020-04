Sos da bar e ristoranti: «Si riapre troppo tardi». Uno su tre non ce la farà

L'annuncio del governo sui tempi della fase-2 rischia di mettere in ginocchio il settore della ristorazione: i titolari di bar e ristoranti dovranno aspettare ancora più di un mese per riprendere la regolare attività. Se in alcuni locali è stato finora effettuato il servizio di consegna a domicilio e se dal 4 maggio sarà consentito a tutti anche l'asporto (ma i clienti non potranno sostare davanti ai locali), la decisione di riaprire dall'1 giugno non piace ai ristoratori, reduci già da un paio di mesi senza incassi, e chiamati nelle prossime settimane a rispettare anche nei loro esercizi le norme di distanziamento sociale. Il che, inevitabilmente, si traduce in un dimezzamento della clientela e in un significativo crollo del fatturato. Se poi si aggiungono i costi di sanificazione, che per alcuni saranno insostenibili, lo scenario è facilmente ipotizzabile: «A giugno un esercizio su tre non riaprirà», fa sapere Francesca Intermite, coordinatore Fipe (Federazione Pubblici Esercizi). Che dà anche un'idea del calo dei fatturati stimato da qui a ottobre: «I titolari degli esercizi otterranno l'80% dei ricavi in meno, la situazione è drammatica».



I ristoratori vorrebbero che il governo rivedesse le date di riapertura, anche a costo di differenziare il programma di regione in regione, alla luce dei numeri che in Puglia non si avvicinano affatto al drammatico quadro emerso al Nord. «Anche oggi solo dieci nuovi casi - dice Intermite -, è chiaro che stiamo parlando di situazioni completamente diverse. Va bene la sicurezza, ci mancherebbe altro, ma così il nostro settore pagherà un costo troppo alto».



Ma c'è anche un altro aspetto, oltre a quello delle date, a preoccupare ulteriormente i titolari di bar e ristoranti. I tavolini dovranno essere sistemati ad una distanza di almeno due metri l'uno dall'altro. Inevitabilmente, si dovrà ridurre il numero dei coperti. A cascata, ci sarà bisogno anche di minore personale, con ricadute su un fronte occupazionale che, soprattutto in Puglia, ha sempre fatto leva sulle opportunità date dalla ristorazione. E poi ancora: tra tutte queste difficoltà, come si farà a coprire i costi di sanificazione? Proprio per sensibilizzare sugli onerosi costi richiesti ai titolari, è stato organizzato per questa sera in tutta Italia un flash mob che vedrà coinvolti i ristoranti. Insegne accese e locali aperti, ma ovviamente non al pubblico, in osservanza del decreto.



C'è chi chiede agevolazioni per la concessione degli spazi pubblici, così da ricavare altri posti all'aperto. Ma, ammesso che vengano concessi, come sarà possibile estendere l'autorizzazione per tutti quei locali situati a distanza ravvicinata, su vie oltretutto strettissime e che non concedono alcun tipo di soluzione alternativa?

In ogni caso le richieste ai Comuni sono già partite. «Chiediamo uno snellimento delle procedure per la concessione di aree esterne - dice Intermite -, per disporre di spazi all'aperto a un prezzo più basso. O comunque sarebbe opportuno sospendere la tassa di occupazione del suolo pubblico, o quella sui rifiuti, che d'altra parte in questo periodo non abbiamo nemmeno prodotto».



Non solo: alla Regione i ristoratori chiedono di prevedere attività di promozione per il turismo interno. L'ipotizzato bonus vacanza, d'altronde, contiene agevolazioni per i soggiorni nelle strutture ricettive, ma non si fa alcun cenno ai ristoranti, voce comunque strettamente legata al turismo. Se c'è scetticismo sulla soluzione prestiti («Ci indebiteremmo soltanto»), vengono comunque suggerite proposte alternative, «come i contributi a fondo perduto. Dovrebbero anche essere ampliate le categorie catastali del credito d'imposta, rilanciando con uno sgravio fiscale direttamente ai proprietari degli immobili».



Presagi oscuri anche per i lavoratori: «Ci chiediamo - spiega Intermite -: quando finirà la cassa integrazione, che ne sarà di loro? Lo Stato deve farsi carico di tutto quel personale che i titolari dei locali non potrà più pagare».

Sul tema è intervenuto anche il presidente di Confagricoltura Puglia Luca Lazzàro: «Non registriamo nessun alleggerimento in un settore strategico per il nostro Paese, come il turismo, che vale quasi 15 punti di Pil. Eppure l'agriturismo pugliese si adatta bene alle regole di distanziamento sociale e penso che gli operatori del settore siano pronti a recepire le disposizioni se messi nelle condizioni di riaprire. Rimettere in moto la ristorazione vuol dire far ripartire gli acquisti dei pregiati prodotti agroalimentari pugliesi venduti dalle aziende agricole». © RIPRODUZIONE RISERVATA