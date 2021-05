«Servizi, ambiente e accoglienza turistica: pronti a migliorare ancora»: parla l'assessore Maraschio

«La Puglia, con 17 località rivierasche premiate, si conferma sul podio delle regioni con un maggior numero di Bandiere Blu assegnate dalla Foundation for Environmental Education. Un riconoscimento che ci inorgoglisce e ci sprona a fare di più e meglio, d'intesa con gli Enti locali e con le imprese, per migliorare il paesaggio, l'ambiente e i servizi sul territorio a beneficio dei cittadini e dei milioni di turisti che verranno a conoscere la nostra regione». E' il commento dell'assessora regionale all'Urbanistica e Ambiente, Anna Grazia Maraschio alla notizia delle 17 località rivierasche che hanno ottenuto la Bandiera Blu dalla Fee in Puglia. La nostra regione si è piazzata al terzo posto, dopo Liguria e Campania e a pari merito con la Toscana.

APPROFONDIMENTI REGIONE Bandiere blu, in Puglia premiate 17 località: l'elenco...

«Da ormai 15 anni - ha aggiunto Maraschio -, la Puglia non è più solo sinonimo di un mare meraviglioso, dalle Isole Tremiti a Santa Maria al Bagno, ma anche di una crescente offerta di strutture di accoglienza di qualità, di servizi al turismo, di educazione ambientale. Il percorso è quello giusto: dobbiamo andare avanti per consolidare i risultati ottenuti fino a oggi e, con la forza degli investimenti che verranno grazie al Recovery Plan, centrare nuovi obiettivi, tutti alla nostra portata".