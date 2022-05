Bandiere Blu, ecco le spiagge più belle di Puglia: tre novità, bocciata Otranto

Bandiere blu per le spiagge più belle d'Italia. Duecentodieci Comuni in Italia, diversi in Puglia. Dalla Fee sono stati valutati diversi parametri, la qualità delle acque per la balneazione, ma anche tutta una serie di servizi. Vince a mani basse il Salento, che quest'anno ha cinque Comuni con la bandiera blu, da Melendugno e Salve, a Ugento, Castro (che l'anno scorso aveva perso la Bandiera Blu) e Nardò. In totale si tratta di 210 Comuni italiani, per complessive 427 spiagge, che corrispondono a circa al 10% delle spiagge premiate a livello mondiale.

Le bandiere blu pugliesi

Ecco l'elenco dei Comuni con le bandiere blu: Rodi Garganico, Peschici, Zapponeta tutti in provincia di Foggia; Margherita di Savoia, Bisceglie nella Bat; Polignano a Mare e Monopoli in provincia di Bari, Fasano, Ostuni, Carovigno in provincia di Brindisi, Castellaneta, Maruggio, Ginosa in provincia di Taranto, Melendugno, Castro, Salve, Ugento e Nardò in provincia di Lecce.

Le novità per la Puglia sono Ugento e Castro in Salento e Rodi Garganico sul Gargano. Non è stata confermata Otranto, così come sono state escluse le Isole Tremiti.

I riconoscimenti

Sono 210 i Comuni italiani che quest'anno hanno ottenuto la Bandiera Blu. I Comuni premiati sono 9 in più rispetto ai 201 dello scorso anno: 14 sono i nuovi ingressi, 5 i Comuni non confermati. Ottengono la Bandiera Blu anche 82 approdi turistici. Le 14 new entry fra i Comuni sono Alba Adriatica in Abruzzo, Caulonia e Isola di Capo Rizzuto in Calabria, Ispani in Campania, Riccione e San Mauro Pascoli in Emilia Romagna, Porto Recanati nelle Marche, Cannobio in Piemonte, Castro, Rodi Garganico e Ugento in Puglia, Budoni in Sardegna, Furci Siculo in Sicilia, Pietrasanta in Toscana. Non sono stati confermati quest'anno San Mauro Cilento e Sapri in Campania, Ventotene nel Lazio, le Isole Tremiti e Otranto in Puglia.

I criteri per l'assegnazione

I criteri per l'assegnazione della Bandiera Blu sono assoluta validità delle acque di balneazione, efficienza della depurazione e della gestione dei rifiuti, aree pedonali, piste ciclabili, arredo urbano, aree verdi, servizi in spiaggia, abbattimento delle barriere architettoniche, corsi d'educazione ambientale, strutture alberghiere, servizi d'utilità pubblica sanitaria, informazioni turistiche certificazione ambientale delle attività istituzionali e delle strutture turistiche, pesca sostenibile.

I commenti

«Questo importante riconoscimento certifica la qualità delle nostre meravigliose spiagge. Un numero maggiore di comuni a cui è stata conferita la bandiera blu – spiega il ministro del Turismo Massimo Garavaglia - testimonia la bontà del lavoro che è stato fatto nell’ultimo anno puntando ad un turismo sempre più sostenibile, accessibile e di qualità, in piena sinergia con il lavoro del Ministero del Turismo. L’investimento sulla qualità dei comuni rivieraschi e approdi turistici sarà una chiave fondamentale per la ripartenza del settore e quindi per il rilancio del sistema Italia. Grazie per il vostro lavoro ed il costante impegno e complimenti a tutti i comuni che hanno ricevuto la Bandiera Blu, che sia lo stimolo per fare sempre meglio e portare avanti un lavoro di sinergia tra i differenti interlocutori».

«Anche quest’anno Bandiera Blu apre i battenti con oltre 200 Comuni coinvolti nell’iniziativa – ha dichiarato il ministro per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini -. Bandiera Blu rappresenta il simbolo della bellezza italiana, della volontà di tutelare i nostri territori, le nostre spiagge, ed è perfettamente in linea con gli obiettivi del PNRR, che il Governo prova a coniugare in collaborazione con le Regioni, con le Province, con i Comuni. Vogliamo da un lato favorire la competitività e la crescita, ma dall’altro tutelare le bellezze del nostro territorio. Ritengo che Bandiera Blu rappresenti non un punto di arrivo ma di partenza».