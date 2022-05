Otranto, niente Bandiera Blu: «Colpa della differenziata». Out anche le Tremiti: «Non abbiamo avuto tempo per fare domanda»

Otranto perde la Bandiera Blu a causa della raccolta differenziata, le Isole Tremiti perché con tutti gli adempimenti legati al Pnrr e ad altri finanziamenti in arrivo il Comune non ha presentato la documentazione richiesta all’ong Fee. Le reazioni di chi ha perso il prestigioso premio per la qualità delle spiagge e degli approdi turistici sono diverse, quasi contrapposte.

Il primo cittadino di Otranto, Pierpaolo Cariddi, la spiega così: «Il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati