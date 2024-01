L’Italia insiste: ci sono vaste porzioni di litorale fruibile e concedibile, dunque la direttiva Bolkestein non andrebbe applicata. Per dimostrarlo, oggi, il Governo Meloni chiederà alla Commissione europea più tempo per completare il lavoro di mappatura degli spazi demaniali e per mettere a punto una legge di riforma complessiva del comparto, cercando così di centrare due risultati: evitare la procedura d’infrazione già avviata e superare l’appuntamento con le Europee senza perdere il sostegno delle imprese balneari, circa 30mila in tutto il Paese.

Le posizioni



Che poi, in un modo o nell’altro, si debba dare seguito al principio delle gare già previsto al Codice della navigazione e cardine del diritto europeo , sembra dato come un fatto inevitabile ormai da tutti, anche dai più recalcitranti come il ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini che il 10 gennaio scorso, dalla poltrona della trasmissione “Porta a Porta” su Rai1 ha chiarito che si valuterà una sorta di «buonuscita per gli attuali concessionari». I termini della questione sono ancora confusi e le divisioni nei partiti e nel Governo ancora molte e profonde: se Salvini spinge per un rinvio, di tutt’altro avviso è il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto che da tempo caldeggia la risoluzione del problema, con indirizzi che prevedano gare pubbliche e premialità specifiche per i concessionari uscenti che volessero partecipare ai bandi. Una strada, questa, che forse avrebbe disinnescato già tempo addietro l’iter della procedura d’infrazione mettendo l’Italia al riparo da una maxi multa.

Oggi invece il Governo giocherà il tutto per tutto. Consegnerà a Bruxelles nuova documentazione sulla mappatura della costa, in base alla quale appena il 33% delle aree demaniali è occupata da concessioni. Dati in contrasto con quelli raccolti da Ispra (libero appena il 29% del litorale fruibile) e da Legambiente nel Rapporto spiagge, secondo il quale il 42,8% delle coste basse - non del totale - è occupato da concessioni, percentuale che in alcune regioni sale al 70 o all’80%. E se il commissario per il Mercato interno Thierry Breton ha ribadito, ancora pochi giorni fa, che «la Commissione ha in piedi un dialogo continuo e costruttivo con l’Italia», bisognerà capire quanta forza avranno gli argomenti che oggi verranno presentati dal Governo e, in subordine, in virtù di quali strettoie giuridiche diverrebbe possibile per la Commissione concedere all’Italia altro tempo per mettersi in regola, visto che l’infrazione è scattata anche per altri Paesi europei, come Spagna e Portogallo.

L'Europa