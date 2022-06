Ballottaggi, sorpresa Barletta: con Cannito la rivincita per il centrodestra

Il dato più eclatante riguarda certamente Barletta, unico comune capoluogo al voto per i ballottaggi pugliesi dove il sindaco uscente Mino Cannito ha battuto Santa Scommegna con circa 20 punti di distacco. La vittoria del candidato di centrodestra ha superato anche l'apparentamento tra Scommegna e la Sinistra di Doronzo. Uno dei risultati più osservati di questa tornata elettorale, che ha visto un ulteriore calo dell'affluenza alle urne ma anche la messa alla prova dei nuovi equilibri politici sia tra le forze politiche del centrosinistra sia nel centrodestra.

Nuovi equilibri politici



Nella città della disfida sfumano infatti sia il campo largo con il M5s, che non si riunisce nemmeno al secondo turno, sia il lavoro di Michele Emiliano che si era speso per la candidata, nonostante la spaccatura fratricida nel Pd. «Con la vittoria di Mino Cannito abbiamo vinto noi e ha perso Emiliano - commenta il coordinatore regionale di Forza Italia Mauro D'Attis - abbiamo saputo interpretare la voglia di Barletta di essere liberata dalla cappa clientelare del centrosinistra che governa la Regione».

Vince il centrodestra in altri quattro Comuni



Ma il centrodestra si prende la rivincita sul primo turno anche a Molfetta che incorona un altro uscente, Tommaso Minervini, contro il candidato del centrosinistra (sostenuto anche da Pd e M5s) Lillino Drago. A Castellana Grotte, dove Domenico Domi' Ciliberti batte lo sfidante Vito Luigi Rubino. A Palagiano dove Domiziano Lasigna - anche lui al secondo mandato - batte Pietro Rotolo ma anche a Giovinazzo dove Michele Sollecito (sostenuto dal centrodestra e da Con) ha battuto Daniele de Gennaro.

A Castellaneta regge il centrosinistra



Il centrosinistra regge invece a Castellaneta, con Gianni Di Pippa, che ha battuto Alfredino Cellamare del centrodestra. Secondo i primi conteggi però i voti non consentirebbero al neosindaco di ottenere una maggioranza piena in Consiglio, situazione che potrebbe determinare la cosiddetta anatra zoppa. Nel comune, dove l'affluenza è rimasta alta anche al secondo turno, nei giorni scorsi lo stesso Emiliano aveva rivolto l'appello al voto per Di Pippa persino agli elettori di Fratelli D'Italia. Centrosinistra vittorioso anche a Santeramo con Vincenzo Casone.

Galatina sceglie Amante



L'altra piazza caldissima e controversa di questa tornata elettorale era quella di Galatina, unico comune salentino al ballottaggio, dove Fabio Vergine, sostenuto da un gruppo di civiche molto trasversali ha battuto il sindaco uscente Francesco Pasquale Amante che al secondo turno portava in dote l'apparentamento con la candidata Sandra Antonica (Pd, Italia Viva e M5S) sconfitta al primo turno.



Sul palco a festeggiare Vergine c'erano dal senatore leghista Roberto Marti al consigliere regionale Pd Donato Metallo, fino al sindaco di Nardò Pippi Mellone. «Siamo felicissimi ha commentato a caldo Fabio Vergine- Complimenti ad Amante e alla sua coalizione. L'augurio a me stesso che posso fare e a Galatina è che si possa iniziare a parlare da subito la stessa lingua per far tornare la città ad essere centrale. Lavoriamo insieme per Galatina, senza fratture».

Il M5S



Un discorso a parte lo merita il M5s, che riesce a tenere a Mottola, dove conferma il sindaco uscente, Giovanni Piero Barulli che batte Angelo Lattarulo. Ma perde invece la sfida di Polignano a Mare, dove Maria La Ghezza unica candidata donna di questi ballottaggi - è stata battuta dal candidato della Sinistra Vito Carrieri.