Le aziende non cedono: «Si ricominci subito, no aperture scaglionate». Il premier Conte: «Non permetterò divisioni»

Tempi e modalità delle riaperture continuano a tenere le imprese con il fiato sospeso, anche alla luce della possibilità - annunciata domenica sera dal ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli - di programmare la fine del lockdown con un calendario differente da regione a regione, sulla base della percentuale di rischio contagi. Un’ipotesi, questa, che alimenta i timori delle aziende per gli scenari che si potrebbero prefigurare: come si fa, si chiedono gli imprenditori, a ripartire se poi l’ostacolo riguarda l’eventuale chiusura di aziende, fornitori o committenti situati in altri territori? Per il presidente di Confindustria Puglia Domenico De Bartolomeo la priorità resta comunque una: aprire presto e il prima possibile, e soprattutto con una reale programmazione, per permettere alle aziende di organizzarsi per tempo.«Comprendo perfettamente le perplessità su una regionalizzazione delle aperture - dice -, ma ora l’obiettivo principale è quella di ottenere una ripartenza nel più breve tempo possibile. Ovviamente la tecnica dovrà essere ben definita, ma l’importante sarà programmare le riaperture: il rischio che si corre è che ognuno pensi di poter fare come vuole, e questo è estremamente sbagliato. Noi ci aspettiamo risposte già dal 27 aprile, perché ci sono settori che sono in grado di ripartire. Molte aziende stanno lavorando sulla sicurezza». Proprio in tal senso, De Bartolomeo spiega: «I nostri associati chiedono di essere informati per tempo sulle riaperture, così da organizzarsi per tempo. Comprendiamo che tutto dipende dal quadro-contagi, anche se devo dire che la Puglia sta continuando a far registrare percentuali fortunatamente basse, ma bisogna avere un programma preciso. Uno dei problemi da risolvere insieme, per esempio, sarà anche quello di mettere i dipendenti nelle condizioni di raggiungere il luogo di lavoro senza rischiare di contagiarsi né tantomeno di trasmettere il contagio». Intanto, si è messo in moto il meccanismo per erogare prestiti bancari garantiti alle piccole e medie imprese e migliaia di domande sono arrivate agli istituti di credito nella prima giornata. Anche se non sono ancora disponibili i dati complessivi e alcuni gruppi hanno preferito non diffondere i propri, si stilano i primi bilanci: Mps ha ricevuto 13mila richieste per 295 milioni di euro, il Banco Bpm ha ricevuto 8000 richieste, Bnl 5000, Bper circa 1.500mentre il Credem ne ha viste un migliaio. Intesa ha ricevuto oltre 70.000 richieste e, sopratutto, ha già erogato i primi finanziamenti. E se per il prestito fino a 25mila euro alle piccole e medie imprese garantito dallo Stato i motori sono stati accessi, è stato compiuto un altro passo per i finanziamenti alle aziende medio-grandi garantiti da Sace dopo che si è chiuso l’accordo con l’Abi per le modalità operative e i termini di rilascio. Uno degli aspetti più importanti riguarda i tempi per ottenere le garanzie Sace: per la «procedura semplificata» (dedicata alle imprese con fatturato inferiore a 1,5 miliardi e con meno di 5.000 dipendenti) e per tutti i finanziamenti di importo fino a 375 milioni avverrà entro 48 ore.Dal presidente dell’Abi e dai sindacati erano arrivati molti appelli alla clientela a non recarsi in filiale e a ricorrere ai canali da remoto ma comunque molti clienti si sono recati ugualmente agli sportelli, anche senza appuntamento. Hanno funzionato comunque le pre-istruttorie avviate dalle stesse banche che nei giorni scorsi hanno contatto volontariamente le imprese, lavorando anche nel fine settimana. I tempi per l’erogazione effettiva di 25 mila euro o il 25% del fatturato fino a 25 mila euro massimo, variano così da 24 ore a tre giorni. I tassi sono bassi. Infine, dall’Inps arriva l’impegno a pagare la cassa integrazione ordinaria entro la fine di aprile. Sono state inoltrate oltre 5 milioni di domande, per circa 9,5 milioni di beneficiari. Il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, ha fatto il punto della situazione. L’Inps ha risposto pagando dal 15 aprile il bonus da 600 euro: finora ne sono stati liquidati 3,5 milioni, su 4,4 milioni di domande, mentre gli altri 900 mila sono in istruttoria e «per la maggior parte saranno rifiutati - dice Tridico - ma vogliamo ancora fare approfondimenti, perché ci sono circa 250 mila Iban sbagliati, che non corrispondono» agli utenti «e anzi potrebbero essere fraudolenti», quindi da «verificare», e circa 400 mila che, invece, «non hanno i requisiti»Intanto il premier Giuseppe Conte di prima mattina ha chiarito in un lungo post che non permetterà divisioni fra la Regioni, già in lite per le ripartenze e le misure allo studio per avviare la fase 2.