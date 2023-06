Dal Salento alla provincia di Taranto, con qualche accenno anche nel Barese, nella Bat e in provincia di Brindisi. Gli autovelox sono ovunque. E bisogna prestare particolare attenzione anche alle strade per il mare. La storia raccontata ieri su queste colonne dall’assessore regionale alla Sanità, Rocco Palese, è esplicativa: una turista riferiva di esser stata multata per tre volte nello stesso giorno in Salento. È il territorio a Sud della Puglia nel quale le telecamerine per beccare e multare chi va oltre i limiti di velocità sono più frequenti e diffuse. E ci sono altre richieste: per 14 impianti nel solo Salento si attende l’ok dal Ministero dell’Interno.

Il dibattito è aperto ormai da anni: i Comuni autorizzano gli autovelox come deterrenti a correre per strada, per aumentare la sicurezza. Le associazioni di consumatori e spesso anche alcuni cittadini lamentano il fatto che gli impianti vengono installati per fare cassa, sulla pelle di chi viaggia. Discussione atavica, senza una risposta. Intanto il Codacons pensa a una class action, Palese racconta che le telecamerine possono anche allontanare i turisti, e sui social le proteste aumentano.

La mappa degli autovelox in Puglia

La mappa degli autovelox in Puglia - per altro rintracciabile tramite alcune app e per quelli installati sulle statali o in Autostrada anche tramite il sito della Polizia di Stato - vede numerosi impianti attivi sulle vie “turistiche”. Verso il mare, soprattutto. È il caso di quello installato sulla 101, Gallipoli-Lecce, verso il capoluogo di provincia all’altezza di Galatina. Per chi da Lecce decide di andare a mare sullo Ionio quella è una strada di rientro. O ancora sulla Ss16, andando da Lecce a Maglie, all’altezza di Melpignano. E attenti anche alle provinciali o ad alcune “circonvallazioni”: a Martano, ad esempio, nel cuore del Salento ve ne sono diversi. Uno anche all’ingresso di Otranto, tanto per citarne solo alcuni. Nel Leccese se ne segnalano anche all’altezza di Villa Convento. O sulla statale per Brindisi (sia all’andata che al ritorno, a quindici chilometri dal capoluogo salentino).

E anche sulla statale 7, da Brindisi a Taranto, è frequente trovare degli autovelox, per quanto sempre in postazioni mobili. Qui intervengono le polizie locali di Mesagne, Villa Castelli, Latiano e Oria. Una telecamera, che rileva anche la velocità, è presente all’ingresso di San Pietro Vernotico.

Boom di postazioni fisse nel Tarantino, anche qui sulle strade più trafficate e persino sulla litoranea. Intanto è particolarmente proficuo - lo dicono le elaborazioni sugli introiti dei Comuni dalle sanzioni a carico degli automobilisti - quello all’uscita di Monteparano, piccolo paesino sulla strada per Lizzano o per il Salento. Lì il limite è addirittura di soli 50 chilometri all’ora. E ancora: da San Giorgio Ionico verso Pulsano ve ne sono due attivi. E poi la litoranea. Qui postazioni segnalate dalle cartine (prendendo come riferimento autovelox.it, dove vengono costantemente aggiornate dagli utenti) vedono telecamere tra la Baia d’Argento e Monte d’Arena e a Lido Checca. E poi alla Praia a Mare, dall’altro versante, all’ingresso di San Vito.

Sono meno frequenti gli autovelox, invece, nel Barese e nella Bat, dove comunque non mancano. In queste zone, però, l’utilizzo di postazioni mobili è la soluzione spesso adottata dai vari uffici di Polizia locale. Emblematico il caso di Sammichele, terzo Comune in Puglia per introiti dalle multe, sulla statale 100, che va da Taranto a Bari. E ancora: tre postazioni fisse a Bitonto, all’interno del centro urbano. E i due autovelox sull’Autostrada, nel tratto tra Massafra e il capoluogo di Regione. Per il resto si tratta di numerosi semafori con il controllo elettronico: la multa arriva se si attraversa l’incrocio con il rosso (e talvolta c’è anche il controllo della velocità). È la mappa degli autovelox in Puglia. Ai quali i turisti dovranno stare attenti. Perché la vacanza, qui, spesso è costosa di per sé, secondo le ultime analisi. Figurarsi se bisogna anche pagare le multe.