Autovelox, la mappa degli apparecchi nel Salento: ecco dove prestare attenzione

Ben tre autovelox lungo la Lecce-Brindisi, in entrambe le direzioni di marcia. Due sulla Lecce-Maglie, all'altezza di Melpignano e Cavallino. E poi quello, storico, sulla Lecce-Villa Convento. Infine, quello in arrivo lungo la Statale che collega Lecce a Gallipoli, all'altezza di Galatina. La multa è dietro l'angolo se non si rispettano i limiti di velocità: ecco la mappa di dove fare attenzione nel Salento.

Tre gli autovelox sulla Lecce-Brindisi

Tre gli autovelox messi in funzione negli ultimi mesi lungo la Statale che collega Lecce a Brindisi, in entrambe le direzioni di marcia. Si trovano all'altezza dei Comuni di Surbo, Trepuzzi e Squinzano: a differenza degli altri due, quest'ultimo è mobile e prevede la presenza in loco degli agenti della Polizia locale. In questo caso, per evitare "salassi" agli automobilisti, gli autovelox funzioneranno in maniera alternata, un giorno ciascuno, secondo un calendario che periodicamente sarà diffuso dalla Polizia locale. Il limite di velocità, in questo tratto di strada, è di 110 chilometri orari.

Due gli apparecchi tra Lecce e Maglie

Sulla Statale che collega Lecce a Maglie sono due i punti dove prestare attenzione: all'altezza di Cavallino, nei pressi del centro commerciale, e poi all'altezza di Melpignano.

Attenzione sulla Lecce-Villa Convento

Storico l'autovelox lungo la strada che collega Lecce alla frazione di Villa Convento: qui il limite è di 50 chilometri orari, ma l'occhio elettronico è attivo solo nella corsia che va in direzione della frazione.

Sulla Lecce-Gallipoli in arrivo un nuovo occhio elettronico

Sarà attivato presto, presumibilmente entro l'estate, un autovelox già autorizzato dalla prefettura lungo la Lecce-Gallipoli, all'altezza del Comune di Galatina. Qui il limite di velocità è di 90 chilometri orari.

Infine, attenzione alle rilevazioni mobili che possono essere effettuate dalle Polizie locali o dalla Polizia provinciale secondo un calendario reso noto in anticipo.