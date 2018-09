Autostrada da Bari a Lecce, il Consiglio regionale dà l'ok

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Potenziamento della statale 16 sino in Salento e realizzazione dell'autostrada Bari-Lecce: il Consiglio regionale accelera su questi due obiettivi: il parlamento pugliese è tornato al lavoro dopo 40 giorni di pausa e, all'unanimità, è stata approvata una mozione presentata da Forza Italia che impegna il governo Emiliano a reperire le risorse necessarie per la realizzazione di tutte le opere infrastrutturali che riguardano la statale 16, compresa l'ipotesi riguardante la terza corsia e il progetto dell'Autostrada del Salento. Un atto concreto dopo anni di parole, non a caso la proposta è stata votata da tutti i gruppi. «Sarà interessante ha commentato il presidente Michele Emiliano - con il ministro del Sud e con il ministro Toninelli occuparsi dell'autostrada Bari-Lecce, un progetto che implica una forte volontà politica nazionale». La mozione dà alla giunta regionale la facoltà di portare il progetto anche sul tavolo della conferenza Stato-Regioni. «Si tratta prosegue Emiliano - di dotare il Salento di una infrastruttura di carattere autostradale. Valuteremo poi se realizzare l'operazione con un project financing con Società Autostrade, anche se non è proprio un momento felice per la predetta società, o con un finanziamento pubblico puro, in capo all'Anas. In questa vicenda io penso che una unità di azione tra la maggioranza attuale della Regione Puglia e le minoranze potrebbe essere molto importante. Parlo anche agli esponenti della Lega Nord. In questa nuova fase politica bisogna navigare nell'interesse dei cittadini. Farlo vuol dire badare alle cose da realizzare e partire da programmi comuni. Credo di poter dire che questo elemento potrebbe far parte di qualunque programma, di qualunque coalizione dovesse succedere a questa. Io mi auguro di succedere a me stesso, ma vedremo».Il prolungamento dell'autostrada da Bari a Lecce non è in contrapposizione al potenziamento della statale 16, le due cose potrebbero andare di pari passo ed essere portate a termine entrambe. La mozione approvata, infatti, impegna il governo regionale a reperire inoltre le risorse necessarie per la realizzazione di tutte le opere infrastrutturali che riguardano la statale 16, compresa l'ipotesi di realizzazione della terza corsia.