Autonomia, sanità a rischio Manifesto choc e iniziative: i medici pugliesi in campo

Il divario storico, stratificato negli anni, rischia ora d'approfondirsi fino a diventare incolmabile e strutturale. Allontanando definitivamente il Sud dal Nord. Scenario d'apocalisse, ancor più se in ballo c'è la tutela della salute: l'autonomia differenziata rivendicata dal terzetto di Regioni settentrionali (Veneto, Lombardia, Emilia Romagna) comporta anche questo effetto collaterale nel complesso rompicapo di residui fiscali, costi storici e fabbisogni standard. E mentre le bozze di accordo tra governo e Regioni stazionano ancora in una specie di limbo di decantazione e il governo gialloverde si macera nei tatticismi tra Lega e pentastellati, il mondo della sanità capta il rischio e parte all'attacco: in prima linea ci sono i medici, loro sì in fondo uniti. E lanciano l'avvertimento sulle storture del regionalismo differenziato e sull'esiziale effetto a cascata: cittadini di serie A e serie B nelle politiche di tutela e promozione della salute.La rivolta più fragorosa parte proprio dalla Puglia, con un manifesto d'mpatto: una donna malata di tumore avvolta in una bandiera tricolore ed una richiesta di aiuto (Italia non abbandonarci. Vogliamo una Sanità uguale per tutti. La salute è un diritto di tutti). La campagna è promossa dal presidente della Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, nonché presidente dell'Ordine medici di Bari, Filippo Anelli. I manifesti sono affissi da oggi a Bari e da marzo in altre città. La campagna, spiega Anelli, punta ad alzare l'attenzione sulle possibili conseguenze del regionalismo differenziato: una questione che «rischia di passare inosservata e che invece potrebbe avere conseguenze sull'unità del paese e sull'uguaglianza dei cittadini nell'accesso al diritto alla salute». La campagna è accompagnata dall'hashtag #SìalSSN, che richiama il Servizio sanitario nazionale «e i suoi valori di equità, uguaglianza e solidarietà come baluardo verso derive che potrebbero produrre cittadini italiani di serie A e cittadini italiani di serie B in alcuni ambiti come la Sanità, a seconda della regione in cui vivono». «L'iniziativa vuole esprimere la preoccupazione dei professionisti della salute di fronte a una riforma poco trasparente e i timori che possa minare il principio di solidarietà e il Sistema sanitario nazionale nel suo complesso, con gravissime ricadute - afferma Anelli - sulla salute dei cittadini. È fondamentale che il sistema sanitario possa continuare a garantire i livelli essenziali delle prestazioni, da cui dipendono fondamentali diritti sociali e civili dei cittadini». Finora, rileva la Fnomceo, «il Ssn, con tutti i suoi difetti, è riuscito a garantire a tutti i cittadini un livello di assistenza tra i più elevati al mondo, proprio grazie ai principi di equità, solidarietà e uguaglianza su cui si fonda». I pre-accordi, sottolinea Anelli, «sanciscono nuove importanti autonomie delle tre Regioni in tema di sanità: dagli accessi alle scuole di specializzazione, all'ingresso nel Ssn, ma anche per i farmaci equivalenti e i ticket. Il Veneto avrà anche spazio di manovra sulla libera professione e l'Emilia Romagna sulla distribuzione diretta dei farmaci».Le tre Regioni puntano a incassare maggiori risorse da entrate fiscali, in misura equivalente ai trasferimenti che attualmente finanziano le future e nuove competenze. Sì, la sanità già oggi si regge su Irap e compartecipazione all'Iva, ma ogni anno grazie al riparto del fondo sanitario nazionale approvato in Conferenza Stato-Regioni si attiva comunque un meccanismo compensativo tra le Regioni più ricche e quelle più povere. Grazie al maggior introito, le tre Regioni puntano ad assumere e formare direttamente il personale, a decidere sui ticket e sull'uso dei residui non spesi e sui tempi di pagamento dei fornitori. Partita a sé la composizione del costo standard sul quale calcolare il prezzo delle singole prestazioni.«Siamo certi - commenta Donato De Giorgi, Ordine dei medici di Lecce - che così sarà l'inizio della fine del Ssn: universalità, equità, accessibilità e solidarietà sono elementi fondanti che verranno negati. L'autonomia baserà il riparto delle risorse sulla ricchezza prodotta e sul Pil, a cascata assisteremo a ulteriori migrazioni e spopolamenti dei nostri ospedali. Verrà acuita la contraddizione che già esiste, visto che al Sud l'aspettativa di vita è già di per sé inferiore di due anni rispetto alla media nazionale. Per quanto ci riguarda, organizzeremo flash mob in varie piazze del Salento, uno spot pubblicitario e tavole rotonde. Dobbiamo batterci strenuamente». Anche a Taranto il registro non cambia: «Ci stiamo attivando anche noi - spiega Cosimo Nume, presidente dell'Ordine. Si continua peraltro a voler fare riferimento alla spesa storica: una linea tracciata nel 2004. Il divario c'è, è evidente, ora si vuole istituzionalizzarlo creando un'Italia a due velocità. Taranto già sconta emergenze e ritardi, per motivi di mantenimento del Pil del Paese è la casa dell'Ilva, e insomma ci aspettiamo ben altro per migliorare l'assistenza sanitaria». Per mitigare il contraccolpo, si potrebbe accelerare nella definizione dei Lep (i livelli essenziali delle prestazioni): «I livelli essenziali - riflette Nume - sono importanti, ma le prestazioni subiscono già differenze rilevanti per via dei tempi d'attesa strettamente legati alle singole regioni».Il fronte è comune, aggiunge Arturo Oliva - presidente dell'Ordine di Brindisi: «Il 23 a Roma incontreremo le altre federazioni della sanità, ci saranno rappresentanti di oltre 1,5 milioni di operatori per dare un segnale forte al governo. Il gap è già consistente: la Puglia ha 16mila operatori in meno rispetto a regioni con la stessa popolazione, significa fare i 100 metri partendo con 5 metri di svantaggio rispetto ad altri corridori. Così salta l'intero sistema. E stupisce vedere che il confronto sul regionalismo differenziato è poco chiaro, tutto a carte coperte: noi vogliamo scoprirle, anche col giusto clamore». Nei giorni scorsi Fabiano Amati, consigliere regionale Pd, aveva snocciolato altri numeri dell'allarme: la Puglia pesca 2 miliardi all'anno dal fondo di perequazione, l'autonomia differenziata comporterebbe un taglio di 682 milioni, tenendo conto della sola Iva versata dalle singole regioni e poi distribuita col fondo di perequazione. Immaginarsi se il raggio s'allarga ad altri tributi e ad altre Regioni autonomiste.