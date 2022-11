C’è chi lo definisce un progetto pericoloso o addirittura eversivo. Chi, invece, invita alla calma e al confronto. Su un aspetto, però, quasi tutti tendono a concordare: prima di attuare qualsivoglia bozza - o “appunti di lavoro”, che dir si voglia - bisogna definire i livelli essenziali delle prestazioni. Sulla scia di quanto detto dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, in un’intervista a Quotidiano, i rappresentanti del mondo politico pugliese affrontano il tema più spinoso del momento. Quello che ha fatto sobbalzare sindacati e associazioni come Svimez per il timore che il progetto del ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli, possa aumentare i divari tra Nord e Sud , Puglia compresa.

Le Reazioni