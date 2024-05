Monsignor Francesco Savino, 69 anni, vescovo di Cassano allo Ionio (Cosenza), in Calabria, diocesi che guida dal 2015, da due anni è il vicepresidente della Cei per l'Italia meridionale. È originario di Bitonto (Bari) dove è stato parroco fino all'ordinazione episcopale di nove anni fa. Per il vice di Zuppi l'autonomia differenziata «rischia di creare un'Italia da far west e dare un colpo agli sforzi per l'uguaglianza sostanziale». E a governo e Parlamento dice: «Fermatevi, la secessione dei ricchi danneggerà anche il Nord. Il Paese può crescere soltanto unito e insieme». Parole come macigni che arrivano da un pulpito particolare.

Monsignor Savino, sul progetto dell'autonomia differenziata la Cei ha assunto una posizione molto chiara e netta. I vescovi sono contrari alla riforma?

«Come vescovi abbiamo assunto una posizione molto chiara anche sull'ipotesi relativa al premierato. Ma prima di entrare nel merito, va fatta una premessa. Come Cei siamo intervenuti sull’autonomia differenziata non certo per appartenenza politica, noi non ci lasciamo strumentalizzare da nessun partito. Anche perché la prima revisione su questo fronte risale al 2001 con la famigerata riforma del Titolo quinto della Costituzione che fu opera del centrosinistra. Ora siamo contrari al progetto messo in campo dalla maggioranza di centrodestra. Il nostro convincimento dunque nasce non da una logica politica ma da visione culturale, educativa, sociale. Questa è una premessa urgente e necessaria, direi anche funzionale al nostro ruolo di pastori oggi, qui ed ora, in questo nostro tempo complesso e complicato».

Nel merito cosa non vi convince della riforma?

«L’autonomia differenziata preoccupa, così come sviluppata nei dieci articoli che fanno parte del testo Calderoli, soprattutto perché non sono chiari i criteri di definizione dei Lep, i livelli essenziali di prestazioni, e poi quale rapporto intercorre tra i Lep e i Leg, cioè i livelli essenziali di gestione. E poi, e qui sarebbe interessante una lettura attenta e rigorosa dell’articolo 3 e dell’articolo 5 della legge di riforma, c'è il grande punto interrogativo sul fondo di perequazione. Noi siamo preoccupati anzitutto perché verrebbe meno il principio costituzionale dell’unità dell’Italia e perché si potrebbe determinare un'Italia ad arlecchino, un’Italia da far west, un’Italia dove a tutte le regioni non vengono date le stesse opportunità e possibilità. Per cui siamo preoccupati pecche i tanti Sud, che passano ad esempio dalla Calabria alla Puglia e dalla Campania, potrebbero essere di fatto ancora più impoveriti. Si allargherebbe così la forbice delle disuguaglianze e molti egoismi prenderebbero il sopravvento sullo sviluppo armonico del Paese. Sarebbe una secessione dei ricchi, prendendo in prestito le parole di un saggio interessantissimo scritto dall'economista Gianfranco Viesti».

Questo progetto tuttavia si inserisce nel solco aperto quasi un quarto di secolo fa con la riforma del Titolo quinto della Costituzione.

«Infatti, quella riforma ha dato alle regioni la gestione dell'organizzazione sanitaria. Io che sono vescovo in Calabria da nove anni e amo il mio popolo, per amore del mio popolo calabrese non posso esimermi da una constatazione molto amara: oggi in Calabria come in altre parti del mio e del nostro Mezzogiorno il diritto alla salute è diventato alienato e alienabile. E l'autonomia differenziata è una legge che impoverirà ancora di più chi ha di meno. Citando Orwell nella Fattoria degli animali, questa legge sancisce che ci sarà sempre qualcuno più uguale degli altri. Intanto, oltre alla sanità, ora rischiamo di avere anche sistemi scolastici diversi da regione a regione. E in tutto sono 23 le materie che sarebbero competenza delle Regioni e non più dello Stato».

Quindi, qual è l'appello che rivolge al Governo ma anche al Parlamento?

«Dico a chi ci governa, dico ad ogni uomo e ad ogni donna che siedono in Parlamento di ascoltare di più i territori. Ascoltino di più il popolo nelle sue diverse espressioni. Ad ogni uomo e ad ogni donna impegnati in politica dico con tutto il cuore: fermatevi! Pensateci, fate vero discernimento e rivedete questa legge. Esorto tutti i componenti del governo e del Parlamento a non rendere i Sud ancora più poveri. Ma sia chiaro: noi non siamo per mantenere lo status quo. Il Sud deve rialzarsi».

Al Mezzogiorno serve quindi una scossa. Da dove può arrivare?

«Anche noi, e lo dico assumendomi la mie responsabilità come figlio del Sud, come pugliese, come vescovo di una diocesi della provincia di Cosenza e come vicepresidente della Cei, noi dobbiamo soprattutto attivare processi di giustizia sociale e di uguaglianza. Dico no a questa legge, ma al contempo io sono per un Sud che non può essere sempre e soltanto destinatario di politiche di welfare assistenzialistico. Io sono per un welfare society e di comunità, dove noi del Sud diventiamo protagonisti di un nuovo rinascimento, di nuovo risorgimento, cioè di una rivoluzione culturale. Il Sud ha bisogno di un cambiamento profondo. Diciamo no alla riforma sull’autonomia differenziata ma diciamo anche no ad un Sud passivo e dedito all'assistenzialismo. Sogno un Sud protagonista di un nuovo riscatto sociale, economico e culturale».

Di cosa c'è bisogno?

«L'autonomia differenziata determinerebbe una giustizia solo formale e sicuramente meno giustizia e uguaglianza sostanziale. Darebbe un colpo pesantissimo ai principi di solidarietà e sussidiarietà, che sono principi della dottrina sociale della Chiesa. Si rischierebbe di abbandonare al loro destino le periferie geografiche, sociali e, come dice papa Francesco, anche le periferie esistenziali. Con più unità, solidarietà e uguaglianza sostanziale ci sarà vera crescita per tutto il Paese. Vale l'affermazione latina: simul stabunt simul cadent. O stiamo tutti insieme o cadiamo tutti insieme. O Sud e Nord stanno in piedi insieme, oppure cadranno insieme».

