Autonomia differenziata, da Emiliano benzina sul fuoco del governo: «La Meloni non la vuole»

«I segnali che arrivano dal Governo sono equivocabili, nel senso che è evidente che la Meloni e i suoi collaboratori l'autonomia non la vogliono. Stanno tenendo ancora la palla bassa perché ci sono le elezioni in Lombardia e lì la Lega qualche rischio lo corre. E quindi l'equilibrio è precario. Il Governo non ha i soldi per fare l'autonomia differenziata, non ha i soldi per consentire a tutte le aree svantaggiate di passare dalla spesa storica ai livelli essenziali di prestazione».

Lo ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano a margine dell'Assemblea regionale Anci Puglia, nel teatro comunale «Giuseppe Verdi» di San Severo, così come riportato in una nota della Regione.

«Il Sud ha subito abusi»

«Gli abusi che il Sud ha subito in tutti questi decenni - ha aggiunto - ove sovvertiti da un principio di eguaglianza personale, finanziamenti e obiettivi, rischia di far saltare il bilancio dello Stato. L'autonomia si può realizzare solo se metti tutti quanti sulla stessa linea di partenza. Invece se per autonomia si intende far andare avanti chi è già molto ricco e sviluppato, questo sarebbe un errore catastrofico che rischia di spaccare l'unità italiana».