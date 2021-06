AstraZeneca, in Puglia somministrate più di 580mila dosi ma nessuna reazione critica. Lopalco: «Se abbandoniamo questo vaccino, la campagna rallenterà»

«Quello che noi sappiamo, anche se io non l'ho ancora letto su un documento ufficiale, è che gli eventi avversi si sono verificati sempre dopo la prima dose, ecco perché il ministero della Salute aveva comunicato che le seconde dosi andavano fatte con il vaccino AstraZeneca a prescindere dall'età. È ovvio che, se dobbiamo abbandonare del tutto questo vaccino, la campagna vaccinale rallenterà e qui si apre un altro elemento di valutazione: rallentare la campagna significa porre a rischio un po' tutta la popolazione, quindi serve una valutazione tra i rischi e i benefici».

Queste le parole dell'epidemiologo Pierluigi Lopalco, assessore alla Salute della Regione Puglia, intervistato su Radio 24. Argomento, ovviamente, è il vaccino AstraZeneca e le possibili implicazioni sulla salute con focus particolare ai giovani. L'allerta è salita nuovamente oltre la soglia dopo la morte della studentessa di 18 anni in seguito al vaccino con AstraZeneca (dalle prime verifiche è emerso infatti che la giovane soffriva di piastrinopenia autoimmune familiare e assumeva una doppia terapia ormonale).

I numeri in Puglia di AZ

In Puglia le dosi somministrate con AstraZeneca ad oggi sono 581.513 di cui 445.769 prime dosi e 135.744 seconde dosi e non si sono registrati casi avversi critici. Il 69.55% dei vaccinati attende la seconda dose e c'è una giacenza di circa 100mila dosi.

La Regione non sta usando AstraZeneca per nuove vaccinazioni, lo sta impiegando prevalentemente per i richiami, dovendone fare oltre 300mila. Il siero anglo-svedese è stato utilizzato prioritariamente nella popolazione over 60, tranne nei casi di somministrazione agli operatori scolastici e forze dell'ordine, ma la campagna vaccinale tra i docenti è quasi conclusa.