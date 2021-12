Assunzioni in Regione, piattaforma in tilt: rinviato a gennaio il bando per 306 unità

Per un problema tecnico alla piattaforma informatica oggi è stato rinviato l'avvio della procedura di iscrizione al bando di concorso per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 306 unità di categoria C negli uffici della Regione Puglia. Lo comunica la stessa Regione.

La nota della Regione

"A causa di problemi tecnici sulla piattaforma 'Step One 2019' gestito da Formez PA - spiegano dalla Regione - sarà possibile inoltrare la domanda di partecipazione a partire dal 14 gennaio 2022, accedendo con le proprie credenziali Spid (Identità Digitale). Il candidato dovrà essere in possesso, oltre ai titoli richiesti per singolo profilo, di un indirizzo di posta elettronica certificata". Sarà possibile iscriversi ai concorsi fino al 12 febbraio 2022