Asintomatico uno su tre tra i positivi pugliesi: più tamponi nella fase2

Tamponi a tappeto in aree circoscritte. Questo metodo, nella fase2, potrà essere riproposto: se, ad esempio, in una fabbrica dovessero presentarsi casi di contagio conclamati, le Asl potrebbero sottoporre tutti i lavoratori al test del tampone. Stesso discorso potrebbe valere per altri settori, a partire dagli ospedali, uffici; in sostanza tutte quelle aree delimitate ma che potenzialmente potrebbero trasformarsi in focolai portando il virus nuovamente all'esterno.

Un lavoro dispendioso ma necessario, anche perché si ragiona nella task force i laboratori di analisi avranno un carico inferiore di lavoro rispetto ad oggi e, comunque, nel frattempo la rete verrà ulteriormente potenziata (oggi sono 12 i centri di riferimento). Un primo esperimento, oltre che nelle Rsa, si sta svolgendo già in un'azienda di lavorazione delle carni in provincia di Bari dove, venerdì scorso, sono stati rilevati 3 casi di contagio tra i dipendenti. Ritenendo la situazione potenzialmente a rischio (l'impresa conta oltre 100 lavoratori), l'Asl ha optato per i tamponi a tappeto e la scelta ha dato i suoi risultati: sono stati scovati, infatti, altri 32 contagi.

Nel frattempo, tutto il personale era stato già messo in isolamento precauzionale, però l'aver effettuato i tamponi permetterà all'azienda di far rientrare in sicurezza gli altri 70 lavoratori risultati negativi al test. Diversamente, sarebbero rimasti in quarantena per almeno due settimane. Non solo: l'aver individuato le 32 infezioni permette all'Asl di ricostruire altre possibili catene di contagio nell'ambito familiare. Nella fase2 per evitare che l'epidemia possa ripartire sarà fondamentale, quindi, individuare rapidamente i casi.



UNO SU TRE SENZA SINTOMI

Basti pensare che, al 18 aprile, dei 3.409 pugliesi positivi al coronavirus il 33,4% risulta essere asintomatico. In pratica oltre mille pugliesi contagiati non avrebbero mai scoperto di esserlo se non fosse stato effettuato il tampone. Adesso, con le limitazioni agli spostamenti, il problema non si pone, visto che nella sostanza tutta l'Italia è in isolamento. Ma con la ripresa, scovare gli asintomatici sarà il primo obiettivo e i tamponi saranno le armi. Ovviamente non basterà, per non ricadere nell'incubo della pandemia occorrerà anche rispetto delle regole e buon senso: indossare le mascherine, evitare luoghi troppo affollati, non uscire in caso di sintomi riconducibili al coronavirus, continuare a mantenere la distanza sociale, quindi oltre un metro quando si è in fila al supermercato, in banca o in ufficio. Perché, per dirla con le parole di Lopalco, «il virus è e resterà tra di noi» anche a maggio. «Rafforzeremo certamente, con nuovo personale, i presidi di assistenza territoriale», ha assicurato ieri il coordinatore scientifico della task force regionale. A ciò si aggiungano le Usca, attivate e pronte venerdì a partire. Sui test sierologici, invece, Lopalco ancora non fa troppo affidamento: «Danno solo un'idea della circolazione del virus nella popolazione ha spiegato - in Puglia ne faremo circa 8.000 sui 150mila che verranno eseguiti in tutta Italia. Sarà l'Istat a darci nome e cognome dei cittadini che dovranno sottoporsi a questa indagine. Non aspettiamoci però numeri alti di positivi, non sarà quello che consentirà di ripartire in sicurezza. Il patentino di immunità è ancora lontano».

