Sanità, l'imbuto maledetto/Dall'arretrato in chirurgia alla cardiologia. in affanno: le liste d'attesa lievitano. La mappa

Il settore della cardiologia è quello più in affanno dopo il lockdown, sono migliaia le visite da recuperare. Ma anche ortopedia, oculistica e pediatria hanno parecchio lavoro da smaltire, le liste di attesa si sono allungate nei tre mesi di emergenza Covid e, dal primo giugno, con la riapertura delle agende di prenotazioni per le prestazioni differibili, si stanno accumulando altre prestazioni. Molte le lamentele dei cittadini e delle associazioni, come il Tribunale del Malato. Al 30 maggio, ha calcolato il dipartimento regionale delle Politiche per la Salute, erano 700mila le visite ed esami in stand-by e da recuperare, le Asl hanno adottato dei piani di smaltimento ma la macchina organizzativa va a rilento. Sino a quando non ci saranno altre assunzioni, oltre a quelle già fatte, non si potranno aumentare i turni. «Il sistema sanitario non è una lepre ammette il direttore del dipartimento Salute, Vito Montanaro ma il piano di recupero sta procedendo. Venerdì scorso abbiamo fatto una nuova verifica con direttori di Asl e ospedali, il Policlinico di Bari, ad esempio ha già smaltito 1.800 visite ortopediche. Entro settembre abbatteremo gli arretrati».

Difficoltà ci sono anche in sala operatoria: la penuria di anestesisti non permette di aumentare di molto il numero degli interventi chirurgici giornalieri. «A fine giugno faremo un nuovo check per capire quante visite, esami e operazioni, rispetto alle 700mila iniziali, sono state recuperate», annuncia il direttore di dipartimento. Intenzione della Regione è coinvolgere nel piano anche i presidi territoriali assistenziali e post acuzie che hanno sale operatorie per svolgere interventi di medio-bassa complessità chirurgica. E poi, occorrerà organizzare turni di 12 ore per sei giorni, aumentare le ore di specialistica ambulatoriale nel pubblico e chiedere ai privati accreditati di raddoppiare la loro attività utilizzando il budget di marzo, aprile e maggio non speso per lo stop. Se non dovesse essere sufficiente, la Regione è pronta ad effettuare nuove assunzioni nel pubblico e ad acquistare dai privati accreditati ulteriori prestazioni extra budget. Il governo Emiliano punta anche al recupero della mobilità passiva extra regionale che ammonta a circa 320 milioni di euro, a fronte di una mobilità attiva di 126 milioni. Esiste ancora uno sbilanciamento netto di 194 milioni di euro, circa 15 milioni di euro al mese. Ma i programmi devono fare i conti con le possibilità: per abbattere le liste di attesa e ridurre la mobilità passiva è necessario incrementare i servizi, il numero di ore ambulatoriali, quindi occorre più personale e strumentazione. Insomma, un processo non rapido e nemmeno facile. E dal primo luglio sarà possibile prenotare anche gli esami e le visite programmabili, quindi la domanda di salute aumenterà ulteriormente.

In tutta Italia, sono oltre 400mila i ricoveri per interventi chirurgici da riprogrammare dopo l'emergenza coronavirus: è questa la stima elaborata da Nomisma all'interno dell'analisi Riprogrammazione degli interventi chirurgici, liste d'attesa e mobilità sanitaria: il Covid spingerà gli italiani a curarsi vicino a casa?. Ogni anno, sono circa 750.000 i cittadini che affidano le proprie cure ospedaliere a strutture di regioni diverse da quella di residenza. Di questi, oltre il 90% si sposta per ricoveri acuti in regime ordinario (69%) e in regime diurno (23%). I saldi di mobilità e i dati sulla compensazione economica fra Regioni identificano la Lombardia e l'Emilia Romagna come le due regioni maggiormente attrattive; al lato opposto della classifica, invece, Campania e Calabria, a conferma dello storico fenomeno delle fughe da Sud verso Nord.

Dalla Puglia, nel 2018 (ultimo dato ufficiale disponibile) sono stati 39.540 gli ammalati che sono stati ricoverati in ospedali di altre regioni in regime ordinario per attività acuti, il 9% del totale dei pazienti pugliesi. E' quanto emerge dal Rapporto annuale sull'attività di ricovero ospedaliero elaborato dal ministero della Salute sulla scorta delle dimissioni. Mentre, gli ospedali pugliesi hanno accolto e curato 19.919 pazienti (4,8% del totale) provenienti da altre regioni. Dei 39.540 pugliesi che hanno scelto di farsi assistere fuori dai confini regionali, 10.234 hanno scelto la Lombardia, 7.329 l'Emilia Romagna, 4.594 il Lazio, oltre 2mila sono andati in Toscana e Veneto.

Il consigliere regionale del Pd, Fabiano Amati, ha proposto una task force medica in ogni Asl, organizzata con le regole delle visite a pagamento intramoenia (Alpi), in attività 24 ore su 24 e composta di medici, infermieri e tecnici per abbattere le liste di attesa ed è pronto a presentare un disegno di legge; i medici della Fimmg, però, gli hanno già risposto che «non è la soluzione giusta».



LECCE, PRESTAZIONI GIU' DEL 50% MA LE PRENOTAZIONI RIPARTONO

Maddalena MONGIÒ

Prenotazioni di visite ed esami specialistici: da domani si aprono le agende nei Cup della Asl di Lecce. Di pari passo l'attività ambulatoriale e ospedaliera è in crescita dopo lo sblocco deciso dal Dipartimento della Salute diretto da Vito Montanaro.

Dopo il lungo stop imposto dall'emergenza Covid (ad aprile si è registrato in media ad un crollo del 50% delle prestazioni) riparte, dunque, l'attesa attività ordinaria che non si è mai fermata per i codici U (Urgente, entro 72 ore) e B (Breve entro 10 giorni), ma era bloccata per i codici D (Differita, visite entro 30 giorni ed esami diagnostici entro 60) e P (Programmata, da erogare entro 6 mesi). Già il 10 maggio Asl Lecce è ripartita con l'attività ambulatoriale, ma solo per i codici D e P le cui prenotazioni erano state bloccate per colpa del Covid. Tra visite ed esami c'erano 11.200 salentini in attesa, una parte dei quali è stata smaltita con la visita o l'esame fatto e qualcuno ha anche detto no grazie. L'aspetto positivo riguarda il fatto che dagli 11.200 salentini in attesa sono stati estrapolati i malati cronici che richiedono controlli costanti. Per loro ci sarà la presa in carico da parte delle strutture in cui sono in cura e non entreranno più nelle liste d'attesa.

«Il sistema si sta riprendendo sottolinea Rodolfo Rollo, direttore generale della Asl di Lecce e voglio sottolineare che dietro i numeri ci sono i pazienti. È l'andamento di un sistema complesso che si sta riavviando. In più, stiamo lavorando per il recupero degli screening con un piano per recuperare le mammografie che avremmo dovuto fare in questo periodo e stiamo programmando le visite specialistiche per il colon retto per tutti quei pazienti risultati positivi al sangue occulto che sono, eventualmente, dopo la visita, da avviare alla colonscopia. In questo caso il percorso è più complesso perché occorre fare un esame invasivo all'interno delle strutture ospedaliere che sono ancora impegnate nel recupero degli interventi. Ho programmato un incontro con la medicina generale per verificare il ritorno a regime delle attività dei medici di famiglia che nel sistema sono l'ossatura più importante».

Tra gli esempi virtuosi quello della cardiologia di Copertino diretta da Antonio Amico: «La nostra lista d'attesa, che si interrompeva a metà maggio data ultima di prenotazione prima del blocco è stata esaurita perché sono stati richiamati tutti i pazienti e sono state effettuate tutte le visite. Le prove da sforzo, la cui lista d'attesa si fermava ad agosto per le stesse ragioni delle visite sono state tutte anticipate e saranno esaurite entro il 28 giugno. Tutto questo è stato fatto senza ricorrere a turni aggiuntivi, ma in orario istituzionale».

Tradotto, la Asl non ha speso un euro in più per smaltire l'arretrato. Idem per la Radiologia del Poliambulatorio di Lecce diretta da Luigi Quarta che, senza ricorrere a prestazioni aggiuntive, ha smaltito tutti i pazienti in attesa da marzo per tac e risonanze. La curva in crescita delle attività ambulatoriali e di ricovero è netta. Fra aprile e maggio le attività ambulatoriali sono passate da 25.157 a 47.619, mentre permane il crollo dell'attività libero professionale che, quindi, non può essere portato sul banco degli imputati quale elemento di rallentamento del riavvio: dalle 9.702 di gennaio (a fronte di 120.126 prestazioni erogate con la prescrizione su ricetta rossa), si è passati alle 9.689 di febbraio (109.651 con ricetta rossa), alle 3.046 di marzo (41.198 con ricetta), alle 23 di aprile (25.157 con ricetta) e alle 267 di maggio (47.619 con ricetta) al 50 per cento riconducibili ad attività dei medici del lavoro chiamati in causa dalle aziende per la riapertura delle attività.

In ripresa anche i ricoveri, sia pur con andamenti diversi fra gli ospedali. Il punto di caduta si è avuto ad aprile e gli ospedali che hanno trattato il Covid o hanno registrato focolai sono stati i più penalizzati a partire da Gallipoli che da gennaio ad aprile ha avuto un decremento del 57,7 per cento, seguito da Galatina con un calo del 54,9 per cento, poi il Fazzi di Lecce con un segno meno del 45,9 per cento, Scorrano con il 44,8 per cento e chiude Casarano 26,8 per cento.

Nel confronto fra aprile e maggio si nota il segno più: Vito Fazzi passa da 1.247 a 1.589, Scorrano da 414 a 494, Casarano da 348 a 400, Gallipoli da 267 a 330. Solo Galatina cala ancora: ad aprile 257 ricoveri, a maggio 221.



PRESTAZIONI DA RECUPERARE, A BRINDISI 55MILA IN LISTA D'ATTESA

Maurizio DISTANTE

Recuperare entro il 30 giugno le prestazioni brevi, urgenti e differite ed entro il 31 agosto quelle programmate. Sono questi i checkpoint fissati dai vertici dell'Asl di Brindisi per il riassorbimento delle attività sanitarie messe nel congelatore a causa del Coronavirus, stimate dalla stessa azienda in oltre 55mila. I tempi per concentrarsi sulla ripresa delle attività sanitarie e soprattutto sul recupero delle prestazioni che a causa dell'emergenza hanno subito uno stop e si sono accumulate paiono essere definitivamente maturi anche a Brindisi.

In realtà, è già da un po' che ai piani alti di via Napoli, sede della direzione generale Asl, si lavora a questo e non solo: secondo i vertici aziendali, infatti, bisognerà non solo riprendere e recuperare ma anche cercare di farsi trovare preparati a un'eventuale ondata di ritorno del Coronavirus. Semmai la curva dei contagi dovesse tornare a crescere, insomma, i sistemi sanitari locali dovrebbero provare a proseguire la loro routine, garantendo la necessaria sicurezza agli utenti e affiancando al normale corso dei lavori un meccanismo di gestione delle esigenze derivanti dalla presenza di pazienti affetti da Covid-19.

Tornando al presente, però, c'è da ripartire con slancio per riprendere in sicurezza le attività sospese e per recuperare le oltre 55mila prestazioni arretrate. Nelle stanze della direzione generale si lavora a un piano per rimettere in carreggiata il servizio, agendo sui meccanismi organizzativi e spalmando i carichi tra ospedali e strutture territoriali.

Ma di pericolosa deriva classista parla il segretario provinciale della Ugl Sanità, Alessandro Galizia, riferendosi alle priorità garantite dall'Asl nella fase dell'emergenza, una scelta che potrebbe aver accentuato pure le differenze nell'offerta sanitaria. Da qui, in una proposta formalizzata alla direzione generale dell'Asl, la richiesta dell'Ugl di sospendere immediatamente l'attività libero professionale intramoenia, fino al totale recupero delle prestazioni in lista d'attesa.

Non basta, tuttavia, tornare al pre-emergenza: visti i ritardi accumulati a causa della pandemia, durante la quale sono state sospese praticamente tutte le normali prestazioni sanitarie ospedaliere e ambulatoriali, c'è bisogno di assorbire il gap nel più breve tempo e per qualificare il sistema, approfittando anche dell'importanza che in questi mesi tutti hanno riconosciuto al servizio sanitario pubblico. «Abbiamo elaborato un piano spiega il Dg , circa un mese fa, che mette in moto anche i vecchi ospedali e che prevede l'aumento delle ore degli specialisti ambulatoriali e dei medici di reparto».

La questione pare assomigliare a un nuovo modello organizzativo che, almeno sulla carta, promette quella famosa integrazione tra ospedale e territorio annunciata ma non ancora riuscita. Andrea Gigliobianco, direttore sanitario dell'Asl, ha annunciato il potenziamento del Cup con un plotoncino di 50 operatori aggiuntivi messi a disposizione dalla Sanitaservice «Nei Pta di Mesagne e Ceglie Messapica - aggiunge il Ds - sono riprese le attività di day service chirurgico e tra queste gli interventi di cataratta. Il blocco operatorio del Pta di Fasano è oggetto di lavori di ammodernamento: l'attività sarà ridistribuita nei presidi territoriali di Mesagne e Ceglie. Il call center, invece, è stato potenziato con il supporto di Sanitaservice: una squadra di 10 operatori riceve le telefonate per le prenotazioni, mentre altri 40 operatori sono stati destinati alle attività di sportello e ai recall di chi deve confermare la visita». La presentazione del piano di recupero offerta da Pasqualone, alla colonna dei Tempi, prevede due deadline abbastanza precise: il 30 giugno e il 31 agosto. «Abbiamo riaperto le agende criptate per il recupero delle prestazioni: secondo i nostri calcoli, dovremmo riassorbire le quelle brevi, quelle urgenti e quelle differite entro il 30 giugno e quelle programmate, si spera, entro il 31 agosto. Grazie alle progressive dimissioni dei post Covid stiamo riprendendo gradualmente, e a breve torneremo a pieno regime, i day service sospesi. È un lavoro molto complesso che è partito e che sta andando avanti: se non sorgono intoppi, il cronoprogramma potrà essere rispettato».



A TARANTO IN ATTESA 60MILA VISITE. QUATTRO MESI PER SMALTIRLE

Negli ambulatori e nei servizi della Asl di Taranto dove si assicurano visite e prestazioni sanitarie che non rivestono carattere d'urgenza, si lavora ancora con il freno tirato.

Effetto evidente di una ripresa non ancora del tutto digerita dopo il lungo lockdown che ha paralizzato ogni attività rinviabile di diagnosi e cura. L'unico dato oggettivo, riscontrabile contattando gli sportelli Cup della provincia ionica, è che le nuove prenotazioni (fatta eccezione per esami e visite classificate con la lettera «U» dell'urgenza o per pazienti dializzati, trapiantati, oncologici in trattamento, gravide e per interventi salva vita), sono bloccate sino a tutto il mese di giugno per permettere alle strutture di smaltire il vecchio che si è accumulato dall'8 marzo scorso in poi con la chiusura pressoché totale dei servizi ambulatoriali ospedalieri e territoriali decisa dal Dipartimento della salute della Regione Puglia. Misura necessaria per contenere la diffusione del virus.

Dagli ultimi dati disponibili, forniti circa un mese fa dalla Asl ionica e in attesa di conoscere un report più aggiornato, a quella data le prestazioni non urgenti ancora da smaltire erano circa cinquantamila. Un numero enorme che corrisponde alla somma di ricoveri e interventi chirurgici programmati ed esami strumentali e visite non urgenti che erano stati già inseriti in agenda dal 9 marzo al 30 aprile. Altri diecimila richieste erano poi quelle inserite in calendario dal 4 maggio in poi.

Gran lavoro anche per il personale addetto ai servizi dedicati a rispondere a tali richieste che dall'inizio della «Fase 2» è impegnato nella non facile riprogrammazione degli appuntamenti, molti dei quali saltano per esigenze già soddisfatte dai privati che hanno sopperito in parte al fermo fisiologico dovuto alla chiusura anti Covid.

Secondo i piani del management aziendale, l'ingombro delle agende si porterà dietro una inevitabile coda per almeno i prossimi quattro mesi. Durante la «Fase 1» la Asl ionica ha dovuto gestire una notevole richiesta di prestazioni sanitarie caratterizzate dall'urgenza.

Tra queste, quelle relative ai codici 048 (patologie oncologiche) hanno avuto una corsia preferenziale grazie alla rivisitazione del piano organizzativo che ha permesso una certa continuità nelle prestazioni. L'offerta assistenziale necessaria è stata ampliata anche con l'ausilio delle strutture private accreditate.

«Nel periodo di lockdown faceva sapere una nota stampa della Asl datata 31 maggio -, sono state eseguite 9.310 prestazioni urgenti (delle quali 1.738 con codice di priorità U; 3.313 prestazioni con codice B, oltre 4.259 prestazioni di laboratorio), incluse le prestazioni per pazienti oncologici». È di qualche tempo fa, invece, una preoccupante comunicazione della Federconsumatori della provincia di Taranto secondo cui il Centro unico di prenotazioni di Martina Franca non farebbe prenotazioni per i pazienti oncologici.

«Nei giorni scorsi spiega la presidentessa dell'associazione, Maria Antonietta Brigida , abbiamo ricevuto le lamentele di alcuni cittadini, affetti da malattie oncologiche, che si sono rivolti al Cup di Martina Franca per prenotare esami diagnostici propedeutici alle periodiche Tac di controllo per le loro patologie tumorali. Siamo a disposizione dell'Asl Taranto aggiunge la presidentessa Brigida - per fornire, nel rispetto della privacy, l'elenco dei cittadini vittime di questo disservizio, al fine di poter garantire loro quell'assistenza sanitaria di cui hanno diritto, oltre che in ossequio alla normativa, soprattutto per la loro condizione di oggettiva fragilità e disagio che vivono per la loro patologia». Per tutta risposta il direttore dell'ospedale di Martina Franca, Gianfranco Malagnino, aveva sottolineato che il presunto disservizio potrebbe aver riguardato i pazienti con prenotazioni non urgenti: «Le priorità le stabilisce il medico curante» aveva spiegato Malagnino «noi abbiamo rispettato le U e le B. Per le visite programmabili abbiamo 120 giorni di tempo e abbiamo dovuto considerare la sicurezza degli operatori e dei pazienti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultimo aggiornamento: 10:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA