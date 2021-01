Arpal, bufera sui 236 posti a bando. La minoranza in Consiglio: «Stop alle assunzioni, Emiliano revochi Cassano»

Due mozioni urgenti sull'Arpal. Una per chiedere al governatore Michele Emiliano la revoca della nomina del direttore generale Massimo Cassano, l'altra per bloccare le 236 assunzioni messe a bando dall'Agenzia regionale per il lavoro e affidate all'agenzia interinale JobItalia Spa. Ad annunciarle nella giornata di ieri sono stati i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia, in sede di conferenza stampa convocatadavanti alla sede del Consiglio regionale, a Bari. «L'ennesima iniziativa per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle tante opacità e contraddizioni che stanno caratterizzando l'operato di Arpal, nata male e che continua ad essere gestita peggio» hanno sostenuto i consiglieri regionali di FdI.



Secondo Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Antonio Gabellone, Renato Perrini, Framcesco Ventola e Ignazio Zullo, infatti, sul bando lampo pubblicato lo scorso giugno resterebbero ancora numerose zone d'ombra. A partire dai tempi e dalle modalità individuate dall'Arpal per selezionare 236 istruttori amministrativi addetti al Reddito di Cittadinanza da collocare per sei mesi nei Centri per l'Impiego pugliesi. Personale a tempo determinato che dovrebbe essere ingaggiato attraverso un'agenzia interinale per la cui assunzioni a novembre scorso il direttore Massimo Cassano aveva firmato un accordo quadro da 5.750.599 euro. La stessa cifra che il Ministero del Lavoro nel 2019 aveva assegnato alla Regione per l'implementazione del reddito di cittadinanza. Somme che avrebbero dovuto avere come vincolo di destinazione le attività connesse al reddito di cittadinanza. Ma attraverso una variazione al Piano straordinario e finalizzato alla messa in essere di attività connesse all'erogazione del reddito di cittadinanza, Arpal ha poi stabilito di investire l'intera somma a 236 nuove assunzioni.



«Nuovi contratti a tempo determinato che stanno per essere firmati mentre è ancora bloccato il maxi-concorso per 1.129 unità di personale. E altri 128 formatori dalla pluridecennale esperienza nei Centri Per l'Impiego sono a casa - hanno ribadito anche ieri i consiglieri di FdI - Se davvero c'è urgenza di rimpinguare gli organici, si può risolvere attingendo dalle graduatorie dei concorsi espletati negli enti locali. L' Arpal è nata e deve funzionare per risolvere i cronici problemi del lavoro in Puglia, non per alimentarne altro precario, o per rappresentare un contorno funzionale al mantenimento degli equilibri nella maggioranza di governo» hanno aggiunto i consiglieri.

Ma nel mirino di FdI è finito anche il curriculum di Cassano. «La nomina del direttore generale va revocata - hanno rimarcato i consiglieri - considerato che di 34 professionisti che hanno partecipato all'avviso pubblico ci sono alcuni che meriterebbero una più attenta valutazione». Dunque, l'istanza al governatore: «Chiediamo al presidente Michele Emiliano di rivedere, in autotutela, la propria decisione in osservanza dei requisiti oggettivi e soggettivi che la legge impone di osservare e rispettare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA