Bando lampo da 236 posti, è polemica: da Fratelli d'Italia critiche all'Arpal

L'inserzione è stata pubblicata online dall'agenzia interinale privata JobItalia, 236 assunzioni a tempo determinato per potenziare i centri per l'impiego pugliesi. Un bando lampo, pubblicato il 9 novembre scade già venerdì 13. L'Agenzia Arpal Puglia finisce nuovamente nel polverone delle polemiche, anche se il bando incriminato non è di sua diretta emanazione. Però, come evidenzia il gruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, proprio «il 9 novembre scorso (con determina 431) il commissario straordinario Massimo Cassano determina, fra le altre cose di procedere all'aggiudicazione del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo presso l'Arpal Puglia, risultante pari nel massimo a 5.553.414 euro da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a JobItalia spa, agenzia per il lavoro, la cui offerta tecnica ed economica è risultata congrua nella sua formulazione proposta».



Insomma, se è vero che la ricerca di personale e le modalità sono state decise da JobItalia, è pur vero che, nello stesso giorno, Arpal ha affidato l'appalto all'agenzia privata. Lo scorso 23 ottobre, il commissario Cassano aveva comunicato il rinvio ufficiale delle prove del maxi concorso che avrebbe portato a Bari, tra il 28 ottobre e il 25 novembre, circa 60mila candidati che aspirano ad un posto all'interno dell'Agenzia regionale per le politiche del lavoro. La decisione era stata presa dopo l'aumento del numero dei contagi Covid e prima che il governo nazionale sospendesse tutti i concorsi pubblici. È rimasta, quindi, la necessità di coprire alcuni posti, in attesa del concorso che si svolgerà probabilmente a metà del 2021. «A questo punto - accusano da Fratelli d'Italia - nell'attesa che venga fatta chiarezza e che a Cassano torni la memoria, il presidente Michele Emiliano blocchi immediatamente la selezione del personale: abbiamo approvato una legge regionale che vietava (almeno fino al 30 settembre scorso) all'Arpal le assunzioni attraverso il sistema di lavoro interinale proprio perché ci sarebbe stato il concorso pubblico. Ora è pur vero che il Covid sta bloccando tutte le prove concorsuali, ma perché procedere con l'assunzione di 236 persone che saranno mandate via non appena ci saranno i vincitori?».

FdI chiede, quindi, che il governatore «blocchi subito le assunzioni ma anche lo spreco di denaro pubblico che si avrebbe se è vero come è vero, il commissario Cassano sta pensando di acquistare un immobile. Ci sono molti edifici pubblici che possono essere riutilizzati, perché sprecare i soldi dei pugliesi per acquistare da un privato un nuovo edificio?«. L'opposizione, inoltre, incalza Emiliano invitandola a nominare un direttore generale per l'Agenzia regionale al posto del commissario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA