Arpa, promosso il mare di Puglia: analisi in vista della riapertura dei lidi. Quattro punti bocciati: ecco quali

Puglia dal mare "eccellente". Lo ha detto Arpa che ha effettuato le analisi sulla qualità delle acque in vista della riapertura degli stabilimenti balneari prevista per il 1 maggio.

I lidi riaprono col problema della carenza del personale: nessuno vuole farsi assumere

Le analisi di Arpa

La Regione Puglia ha esaminato, attraverso i monitoraggi dell'Arpa, la qualità delle acque di balneazione delle sei province effettuando centinaia di prelievi. I risultati - comunica la Regione - sono buoni, infatti nella grande maggioranza dei casi Arpa ha classificato come «eccellente» la qualità delle acque, «salvo in quattro punti della provincia di Foggia dove i risultati sono sufficienti e buoni», spiegano dalla Regione. Nel dettaglio, in località De Pilla - Lesina il risultato è sufficiente, buono invece nelle località La Fara-Lesina, Fiume Lauro e Zanella-San Nicandro.

Da Bari al Salento tutti al mare: i lidi pronti con le aperture. Weekend lungo con il sole