«L’attuale Governo non è affatto contrario alla gestione pubblica delle reti idriche, anzi sfido chiunque a individuare qualche indizio che porti a ritenere il contrario». In una lunghissima nota stampa, il ministro per il Sud, gli Affari europei e il Pnrr Raffaele Fitto rispedisce seccamente al mittente le accuse di quanti, in queste ore, lo hanno accusato di aver tradito la Puglia e di voler consegnare Aqp e dunque l’acqua pubblica in mani private. Accuse figlie della scelta del Consiglio dei Ministri, sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, di impugnare alla Corte costituzionale la legge regionale 14 che ridisegna la governance di Acquedotto pugliese in vista della scadenza della concessione alla fine del 2025. Fitto risponde alle accuse e lo fa mettendo in fila una serie di fatti, in un personalissimo “j’accuse” indirizzato in primis al presidente Michele Emiliano - ovvero a colui che «si appresta a pochi dal voto a organizzare «una “mobilitazione generale” o peggio a dichiarare guerre in una stagione nella quale il peso delle parole ha il suo valore» - e poi alle forze che lo sostengono, dal Pd al Movimento 5 Stelle, «sollecitando la memoria di tutti».

I fatti elencati da Fitto

Il ministro ricorda come, nel 1999, l’allora governo di Massimo D’Alema trasformò Aqp in una società per azioni e con decreto ne stabilì la vendita «ad Enel - ricorda Fitto - mediante “trattativa diretta”, avviando così a privatizzazione il più grande acquedotto d'Europa. Allora in qualità di presidente della Regione Puglia e Commissario straordinario per l’emergenza idrica, ingaggiai un vero e proprio braccio di ferro con il Governo, al termine del quale l’Aqp non solo restò in mano pubblica, ma divenne, con legge statale, proprietà per l’87,1% alla Regione e per il resto alla Regione Basilicata. Un grandissimo risultato senza il quale oggi non esisterebbe il motivo del contendere». L’affidamento del Servizio idrico integrato per l’Ato Puglia ad Aqp spa trova titolo direttamente nella legge statale: il decreto legislativo 141 del 1999, infatti, ha affidato il servizio ad Aqp spa sino al 31 dicembre 2018 e poi, di proroga in proroga, fino al 31 dicembre 2025.

«Negli ultimi 20 anni, invece - attacca Fitto - l’attività della Regione Puglia in materia si è caratterizzata per l’assenza di qualsiasi scelta. L’unica iniziativa è stata l’approvazione, il 20 giugno 2011, della legge 11 che prevedeva l’affidamento diretto del Servizio Idrico Integrato in favore di una nuova azienda pubblica regionale contestualmente istituita, in sostituzione dell’Aqp. Anche in quella occasione si scatenò un caos con conseguente mobilitazione generale contro il governo “a difesa dall’acqua pubblica”, stesso schema di queste ore. Infatti, la legge il 21 marzo 2012 venne dichiarata incostituzionale dalla Consulta, poiché “…la disciplina dell’affidamento della gestione del SII attiene, come più volte affermato da questa Corte, alle materie tutela della concorrenza e tutela dell’ambiente, riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Dal 2011 in, poi - prosegure - nessuna ulteriore azione da parte della Regione, governata sempre dal centrosinistra, è stata messa in campo per migliorare la gestione del Servizio. Eppure le date di scadenza erano note a tutti».

Poi, in attuazione del Pnrr e nell’ambito del riordino della disciplina dei servizi pubblici locali fatto con la legge sulla concorrenza nel 2021, «sono state introdotte le regole che devono essere rispettare ai fini dell’affidamento dei predetti servizi». Da qui i rilievi dell’Agcom sulla legge regionale 14, che presenterebbe almeno tre profili di incostituzionalità, violando i confini delle competenze statali e le regole nazionali ed europee sulla concorrenza. «È evidente - scrive Fitto - che la regolazione della materia e le modalità di affidamento del Sistema idrico integrato, anche in Puglia come nel resto d’Italia, debbano avvenire nel pieno rispetto della disciplina europea e nazionale, normative alle quali devono sottostare anche le leggi regionali». Tanto più che l’affidamento del servizio idrico secondo le disposizioni nazionali ed europee è un obiettivo Pnrr «rendicontato a dicembre 2022. Pertanto - sottolinea il ministro - ogni atto dovrà essere adottato in aderenza a tale disciplina per evitare il reversal al nostro Paese e il blocco del pagamento delle rate Pnrr. Chi ha fissato questo obiettivo? Il governo Draghi, con il voto e il sostegno anche di quelle forze politiche, Pd e Movimento 5 Stelle, che in queste ore dichiarano in direzione opposta. Un piccolo capolavoro. Capisco che e più facile dimenticare tutto, non leggere nulla ed organizzare con uno slogan la mobilitazione generale, ma i fatti sono chiari e oggettivi. A questo punto la domanda è semplice: ma tutti coloro che in queste ore stanno organizzando “la rivoluzione” sono ignoranti nel senso che ignorano i fatti oggettivi o sono in malafede? Spero vivamente che siano in malafede».