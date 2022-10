Apulia Film Commission, Savino è il nuovo presidente

Il nuovo presidente di Apulia Film Commission, dopo le dimissioni dell'ex presidente Simonetta Dellomonaco, è Giuseppe Savino. Lo ha deciso l'assemblea dei soci di Afc che oggi ha nominato il nuovo Consiglio di amministrazione: oltre a Savino, faranno parte del cda Francesco Murianni e Luciana Cazzolla.

La Regione

«Il presidente e i componenti sono dirigenti interni alle amministrazioni e avranno il compito di assicurare la continuità della gestione ordinaria, revisionare i regolamenti interni di organizzazione e funzionamento, redigere un nuovo testo di Statuto della Fondazione», commentano dalla Regione.

Le dimissioni di Dellomonaco

Dellomonaco si è dimessa lo scorso 30 settembre, poche ore prima che l'agenzia venisse commissariata, spiegando le sue ragioni in una lunga lettera inviata alla Regione e ai soci. Alla base delle dimissioni lo scontro con il direttore generale di Afc, Antonio Parente, culminato anche con una denuncia penale di Dellomonaco nei confronto del suo ex direttore per una presunta aggressione fisica.