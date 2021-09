«Nuovi approdi e vie per i tir. Porto e città crescono insieme»: a confronto con Patroni Griffi sul futuro di Bari

Il porto di Bari non è soltanto uno dei nodi strategici del mercato economico marittimo dell'Adriatico e del Mediterraneo, sia per ciò che riguarda il movimento delle merci che per quello delle persone, il porto di Bari è sempre più parte integrante della città di Bari. E come per la città anche qui si sta per adottare lo strumento di governo del territorio che per i Comuni si chiama PUG (Piano Urbanistico Generale), mentre per i porti si chiama Piano Regolatore Portuale. Il PRP disegna e definisce l'assetto complessivo del porto, comprese le attività industriali, cantieristiche, le infrastrutture ferroviarie e stradali.



Ugo Patroni Griffi, presidente dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale, come si trasformerà il porto di Bari nei prossimi anni?

«Anche il PRP del porto di Bari disegna quella che sarà tutta l'area portuale per i prossimi 20/30 anni. Intanto è stato già adottato il Documento di Programmazione Strategica di Sistema. Si tratta di un documento analogo al DPP (Documento Programmatico Preliminare) propedeutico al PUG, così il DPPS è propedeutico al Piano Regolatore Portuale. Solo che quello del porto è stato approvato a gennaio del 2020 mentre quello del Comune di Bari venne approvato dal Consiglio comunale nel 2011. Intanto una notazione: a distanza di 20 anni dall'entrata in vigore della legge regionale 20/2001 (Norme generali di governo e uso del territorio) i Comuni che in Puglia hanno adottato il PUG sono meno del 20% e nessuno delle città capoluogo».



Ma torniamo al porto. Presidente come definirebbe il rapporto con il Comune di Bari?

«L'intesa con l'Amministrazione comunale di Bari è forte anche nel senso della pianificazione. Sono comunque già pronte due varianti al PRP. La prima è un adeguamento tecnico-funzionale che consentirà la realizzazione di un altro dente di attracco al molo San Vito, così da garantire l'ormeggio in sicurezza a navi di stazza maggiore. La seconda variante riguarda il molo San Cataldo (parte nord dopo la Capitaneria, ndr) e qui si realizzerà il porto turistico, o meglio approdo turistico».

Ma il lavoro dell'Autorità Portuale procede fianco a fianco con l'Amministrazione comunale per una grande opera stradale che agevolerà il traffico dei mezzi pesanti dal porto verso le grandi arterie stradali e contestualmente decongestionerà quello cittadino. Presidente ma la camionabile si farà?

«La realizzazione della camionabile è una fra le opere più complesse e più significative ed è già stata finanziata per un importo di 210 milioni di euro. La camionabile andrà dal porto di Bari fino all'autostrada, dove verrà realizzato un casello dedicato, permettendo fra l'altro di sostenere efficientemente lo sviluppo dell'intermodalità e del retroporto, la Zes di Bari».



E il Parco del Castello?

«Il progetto del Parco antistante il Castello Normanno-Svevo, di concerto con Amministrazione comunale e Sovrintendenza ai Beni paesaggistici e architettonici si farà. Si realizzerà un grande parco sul mare».

Si può prevedere una data per l'inizio dei lavori?

«Dipende dall'erogazione del finanziamento. Comunque 18 mesi dalla concessione. L'interazione porto-città è un must da cui non si può prescindere, necessario per migliorare la vivibilità della città, ma anche per la sicurezza e la funzionalità dei porti. I porti non sono altro dalla città, bensì parte integrante. D'altronde quasi tutti i porti pugliesi sono inseriti in tessuti urbani densamente popolati, talvolta caratterizzati da vincoli idrogeologici e paesaggistici, di cui bisogna tenere conto nella pianificazione portuale».

Presidente a marzo del 2020 è stato aggiornato il Documento di Pianificazione Energetico Ambientale che significa per il porto di Bari?

«Il porto di Bari sarà sempre più green. D'altronde in questo senso già diverse opere sono state realizzate è stata sostituita l'illuminazione delle torri con fari a led, è stata installata una pala eolica e un tetto fotovoltaico. Implementeremo servizi di bunkeraggio, per fornire carburanti alle navi che, per i prossimi 10 anni, non saranno più alimentate con diesel marino ma con gas GNL. Vogliamo arrivare ad azzerare le emissioni nocive. Molto di quello che stiamo realizzando e realizzeremo lo facciamo con l'ausilio del Politecnico di Bari».