App Immuni, sperimentazione in Liguria, Abruzzo e Puglia: ecco come funzionerà l'applicazione per “tracciare” gli spostamenti

L' app Immuni «sarà disponibile tra 10-15 giorni, per i primi di giugno». Lo ha annunciato Pierpaolo Sileri , viceministro della Salute, a 24Mattino di Simone Spetia e Maria Latella su Radio 24. «Rientra in una riorganizzazione della medicina territoriale e della medicina preventiva - ha aggiunto - è un tracing importantissimo e quando sarà attivo darà ulteriori informazioni su tracciamento e diffusione della malattia».La sperimentazione dell'App - che ha ottenuto, oggi in un confronto col Governo - il via libera anche del Garante della Privacy - partirà in tre regioni, al nord, al centro e al Sud. In particolare in Liguria, in Abruzzo e in Puglia Intanto il ministero dell'Innovazione ha pubblicato il codice sorgente dell'app «delle versioni iOS e Android, il sistema di notifica delle esposizioni al virus Covid-19 che aumenterà precisione e tempestività nel ricorso a misure di prevenzione e cura». Dai documenti si vede il logo dell'app, un omino bianco in un cerchio blu. Il codice sorgente è il profilo dell'app espresso nel linguaggio informatico di programmazione. La sua pubblicazione, con il link presente sul portale del dicastero, rappresenta un'altra tappa del percorso che guarda al lancio di Immuni.E sull'app è intervenuto anche il sindaco di Milano, Beppe Sala. L'app da sola «non serve a niente - ha detto - servono i tracciatori, cioè migliaia di persone che prendono ciò che la app segnala, la decifrano e da ciò permettono di intervenire. All'estero ne stanno assumendo a migliaia, da noi non se ne parla. Come si parla ancora poco di test e tamponi. E io insisterò fino alla noia», ha sottolineato.