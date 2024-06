Antonio Decaro: «Niente slogan, ma soluzioni. Voglio rendere Bruxelles vicina»

Antonio Decaro, sindaco di Bari, presidente Anci e candidato Pd alle Europee: la capolista al Sud, Lucia Annunziata, ha detto che «è Decaro il vero numero uno della lista»: parole che sanno già di consacrazione, ma che le mettono anche pressione. È lei il principale contendente di Giorgia Meloni al Sud? E che risultato si aspetta?

«Io spero di rappresentare i cittadini che sto incontrando in queste settimane, attraversando tutte le regioni del Sud. Non voglio competere con nessuno, sto solo spiegando le ragioni per cui i cittadini dovrebbero votare per il Pd portando la mia esperienza di sindaco di una città del Sud come Bari, che vive le difficoltà di tante altre città. L'unica ansia che ho è quella di non tradire la fiducia delle persone che mi stanno dimostrando affetto. Io credo che la gente abbia bisogno di soluzioni ai problemi quotidiani non di slogan. Questa è sempre stata la cifra delle mie campagne elettorali e sbaglia chi pensa che i temi europei abbiano poco a che fare con la vita delle persone, perché non è così».

Però ha scelto una campagna elettorale di "basso profilo": pochissimi grandi eventi, molti incontri sui territori, cercando soprattutto la sponda degli amministratori locali più che dei big regionali. Come mai?

«Per lo stesso motivo che le dicevo prima: perché l'unico modo che conosco per fare campagna elettorale è stare tra la gente e ascoltare le loro richieste, le loro aspettative, le loro proposte. Sono abituato a studiare prima di parlare, a proporre soluzioni che conosco e a non improvvisare. Sono stato sindaco, conosco le difficoltà e le richieste dei sindaci che oggi sono protagonisti nell'interlocuzione con l'Europa. Vorrei provare ad aiutare gli amministratori locali a sentire più vicine le istituzioni europee attraverso un lavoro costante con loro, nei prossimi anni».

Dove va fissata l'asticella del risultato per il Pd, tanto per il dato nazionale quanto al Sud?

«Ogni voto che strapperemo all'astensionismo varrà doppio. Questo è il nostro obiettivo dei prossimi, pochi giorni di campagna elettorale. È quella dell'astensionismo l'unica percentuale che ci deve interessare.

Piuttosto che concentrarci su chi è già convinto di votare per l'altra parte, proverò a convincere chi non vuole andare a votare».

Resta il fatto che di Europee in senso stretto e di temi legati all'Ue si è parlato pochissimo: qual è la sua agenda per Bruxelles?

«Lavoro, sul fronte delle tutele e dello sviluppo delle imprese, quelle già esistenti e quelle che vorranno insediarsi. Poi agricoltura, perché i nostri agricoltori e le imprese agricole non possono pagare tutto il prezzo del nuovo Green deal, che pure considero necessario per la tutela del nostro territorio. Dobbiamo trovare le giuste compensazioni che tutelino la dimensione delle imprese del Sud. E infine certamente vorrei portare la mia esperienza di amministratore locale lì dove si decide oggi tutto. Mi piacerebbe che anche l'Europa cominciasse a chiedersi: "Che beneficio potranno avere i cittadini con questa direttiva?". Che è poi la domanda che tutti i sindaci si pongono prima di ogni scelta».

Europa da cambiare, Europa da ridimensionare o (all'opposto) da potenziare: insomma, in un senso o nell'altro l'Ue è chiamata a un salto. Secondo lei in quale direzione?

«Europa da semplificare. Dobbiamo sburocratizzare alcune procedure, accorciare le distanze e semplificare l'accesso ai processi e alle opportunità che oggi l'Europa può metterci a disposizione. Penso alle piccole e medie imprese, ai giovani, o ai piccoli Comuni. Oggi l'Europa è un orizzonte importante per noi ma dobbiamo far sì che tutti possano starci da protagonisti».

I fondi di coesione e non solo: l'Ue resta una grande opportunità per il Sud. Ma non sempre riusciamo a declinarla correttamente.

«C'è questa idea consolidata che in Italia, e soprattutto al Sud, non siamo in grado di utilizzare bene le risorse che vengono dall'Europa, con varie linee di finanziamento. C'è del vero, sicuramente si deve fare meglio. Ma in questi quasi tre anni di esperienza di Pnrr abbiamo cercato di smontare pezzo dopo pezzo questo pregiudizio. Abbiamo progettato, abbiamo superato gli ostacoli burocratici, abbiamo investito e ora i cantieri sono tutti aperti. Allora abbiamo titolo adesso per andare in Europa e batterci perché le comunità locali continuino a essere sostenute sui loro bisogni reali, estendendo il "metodo Pnrr" a tutte le linee di finanziamento europee, come chiedono i Socialisti e democratici europei».

Lei fa leva parecchio sul sostegno della rete di amministratori locali, alle prese peraltro con il Pnrr, con i target di spesa e con qualche taglio, tra molte difficoltà: quali le prime istanze dei Comuni che porterà a Bruxelles?

«Attraverso alcuni programmi di finanziamento, come è stato il Pon Metro per la mia città di Bari, l'Europa è stata una interlocutrice diretta per lo sviluppo della città, mettendoci a disposizione centinaia di milioni di euro che noi abbiamo speso e che abbiamo speso bene. Questo rapporto diretto credo abbia funzionato, alla stessa maniera abbiamo velocizzato gli investimenti in tante città. Questo è il modello che dobbiamo seguire. Sburocratizzazione e ascolto delle comunità che hanno bisogno di una presenza diretta dell'Europa sui territori. L'attuazione del Pnrr sta dimostrando che i Comuni sono interlocutori affidabili».

Resterà in Europarlamento per cinque anni, o tra poco più di un anno si candiderà alla presidenza della Regione?

«Io sono abituato a prendere un impegno alla volta e cerco di rispettare le istituzioni che sono chiamato a rappresentare dai cittadini. Credo di poter mettere a servizio del Sud la mia esperienza e la mia passione per questa terra. La Regione Puglia ha una guida salda e una legislatura da completare».

Si vota anche a Bari, la campagna elettorale (nonostante i timori) sembrava aver messo da parte i veleni. Ora lei l'ha infiammata, a sorpresa. Teme che stia finendo una lunga stagione di governo della città? E pensa che al secondo turno si ricomporrà senza problemi il fronte di centrosinistra?

«Credo i cittadini sceglieranno giudicando il lavoro che è stato fatto in questi anni. Credo che il centrosinistra continui ad avere la migliore proposta per Bari e per i baresi, e se dovesse esserci un ballottaggio sono sicuro che le ragioni dell'unità avranno la meglio».

E poi c'è Lecce: un voto di difficile lettura, cosa pensa che accadrà? Ieri, dal palco con Schlein, ha pure urlato "Forza Lecce": difficile spiegarlo ai baresi...

«"Forza Carlo e Forza Lecce" significa fare il tifo per una comunità, e non è mai sbagliato. I baresi sono persone intelligenti. Carlo Salvemini è stato un bravissimo sindaco e spero possa avere la possibilità di proseguire nel suo importante lavoro per Lecce»