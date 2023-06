E se la moda parlasse di diritti? Parte dal Salento la borsa che si schiera a favore di chi non ha la forza di parlare: in nemmeno due mesi, il brand Voiceat sta conquistando i cuori e gli outfit delle fashion victim di tutta Italia, ma anche d’oltralpe. Con una marcia in più: la moda può essere etica e veicolare messaggi di valenza sociale.

Chi avrebbe potuto trovare un connubio più azzeccato, se non un’avvocatessa che da decenni è consulente delle grandi aziende del distretto della moda salentino? Eppure Annalaura Giannelli, founder di Voiceat, ha derivato la sua intuizione imprenditoriale da un’altra sua grande passione, ovvero la scrittura: è stato l’ultimo suo romanzo, “Il segreto della Maddalena”, ad aver dato il “là” a un progetto che si è dato l’ambiziosa mission di diffondere attraverso lo stile e l’eleganza la consapevolezza di stare dalla parte dei più fragili.

Annalaura Giannelli, com’è nato il progetto di moda etica Voiceat?

«Sullo sfondo del mio ultimo romanzo ho voluto far emergere una grande ingiustizia storica, quella su Maria di Magdala, fatta passare per prostituta redenta e riabilitata solo dopo secoli dal Concilio Vaticano Secondo, prima, e definitivamente da Papa Francesco, che con decreto l’ha resa la prima tra gli apostoli. Quando il ritrattista andaluso José María Peña mi ha regalato una tela della Maddalena a grandezza naturale dopo aver letto il mio romanzo, ho percepito la potenza comunicativa di quell’immagine e il valore che avrebbe potuto veicolare. Oggi quell’immagine compare sulla shopping bag di Voiceat e vuole dare voce alle donne maltrattate e discriminate, cui la società civile ha il compito di restituire dignità. Da qui il collegamento con alcune associazioni che combattono la violenza sulle donne, come “La girandola” di Lecce e “Giraffa onlus” di Bari: è importante dare un segnale di vicinanza, che si sostanzia anche in piccole donazioni. Ma la nostra mission resta quella di veicolare attraverso un brand commerciale valori edificanti».

Gli accessori Voiceat vogliono denunciare solo la violenza contro le donne?

«Non solo. Nei prossimi mesi partiremo già con nuove linee che prenderanno a cuore altre cause di rilevanza sociale: chi indossa Voiceat lo fa con la consapevolezza di condividere un mood etico attraverso accessori moda belli e versatili».

Il brand ha suscitato l’interesse anche di personaggi del mondo istituzionale, universitario e del giornalismo tv, come Rosanna Cancellieri: cosa le hanno detto?

«Hanno apprezzato il fatto di aver voluto dare un significato diverso a un marchio fashion e che ciò fosse partito da una donna. La solidarietà tra donne, soprattutto quando si tratta di difendersi a vicenda da situazioni di violenza, diventa un collante che rende speciali i rapporti umani. E questo mi ha dato grande forza e mi ha confermato che avevo intrapreso la direzione giusta.»

Qual è la sfida più grande ora?

«È quella di diventare un brand internazionale: non abbiamo al momento negozi fisici, gli accessori sono acquistabili sul nostro sito e in alcuni esercizi commerciali che hanno abbracciato la nostra mission e hanno apprezzato la qualità del prodotto».

Lei sta letteralmente girando l’Italia per raccontare il progetto: quali sono i prossimi appuntamenti?

«Oggi saremo alla Fondazione “Palmieri” di Lecce, mentre domani ci ospiterà il Castello De Falconibus di Pulsano. Giovedì 29 giugno, poi, sarà la volta del Castello Aragonese di Otranto, mentre il 3 luglio approderemo al Circolo della vela di Bari. Inoltre, il 16 settembre saremo ospiti della finale della kermesse internazionale World Top Model, che si terrà a Torre dell’Orso. A ottobre, un altro passo importante: il brand verrà presentato a Milano».