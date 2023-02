La lettera dei Sindaci al ministero: «In Puglia mancano i segretari, così i finanziamenti sono a rischio»

I Comuni pugliesi sono in difficoltà: non ci sono segretari comunali. L'allarme di Anci Puglia, che ha inviato una lettera, firmata dal presidente Ettore Caroppo, al ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, al ministro Affari Europei, Sud, Politiche di Coesione e Pnrr Raffaele Fitto, e per conoscenza, al prefetto di Bari Antonia Bellomo.

I numeri

Caroppo sottolinea la «funzione essenziale del segretario, in termini di efficienza, di legalità, nella risoluzione di tutte le problematiche connesse allo sviluppo dei territori ed in particolare nell'attuazione del Pnrr, dove la mancanza del segretario o la scarsa presenza, è certamente un freno insuperabile alle iniziative da intraprendere». «La maggiore criticità, per la carenza di tali figure centrali - afferma - si rileva nelle sedi comunali di fascia C, ovvero nei Comuni fino a 3000 abitanti: basti pensare che, su 2.422 sedi di segreteria, ne risultano coperte con un titolare soltanto 207. Si tratta, drammaticamente, di una scopertura pari al 91,4% del totale. I Comuni più piccoli si trovano in grande difficoltà nel sostenere la spesa relativa alla figura, pur essenziale, del segretario comunale».