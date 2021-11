Anci Puglia contro Fedez: «Il tuo ultimo video offende i sindaci e il loro impegno». Le immagini contestate

Nel videoclip che accompagna il suo nuovo, ultimo singolo “Morire morire”, si vede un sindaco che orina su un concittadino. E all'Anci Giovani, che riunisce i giovani sindaci dei Comuni italiani, quell'immagine - per quanto provocatoria - non è proprio andata giù. «Permettimi, caro Fedez, di scriverti che vedere quell'uomo che orina su una persona, su un suo cittadino, rappresenta una grave offesa alle istituzioni locali, volta a tutti quei sindaci ed amministratori locali che quotidianamente profondono il loro impegno verso gli ultimi. Fare il sindaco, caro Fedez, oggi è davvero molto complicato e solo chi lo ha fatto o ci è passato, può comprenderlo». È un passaggio della lettera che il sindaco di Cellamare, in provincia di Bari, e coordinatore di Anci giovani Puglia, Gianluca Vurchio, ha indirizzato su Facebook al cantante e rapper italiano.

La lettera

«Sono un giovane sindaco - scrive - quasi della tua età, che prova ogni giorno a servire umilmente la sua comunità con profondo senso del dovere e spirito di sacrificio» e «vedere quell'uomo che indossa la fascia tricolore, quella fascia che tutti i sindaci indossano con orgoglio e sacrificio, con passione ed abnegazione, tocca il cuore». E aggiunge: «Meritiamo rispetto, caro Fedez, non attacchi o sterili provocazioni». Infine, «proprio perché tu possa comprendere la vita da sindaco vorrei ospitarti nella mia comunità, anche solo una mezza giornata, per farti 'abbracciarè i tanti problemi quotidiani che affrontiamo e di come sia difficile amministrare, ma anche di quanto amore, cuore e passione ci mettiamo noi sindaci».