Amministrative, urne aperte in 65 Comuni. Dieci i pugliesi

Seggi aperti da questa mattina alle 7 fino alle 23 in 65 comuni italiani per il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative 2022. Al voto sono chiamati oltre 2 milioni di cittadini in quei comuni dove nel primo turno del 12 giugno scorso non si è riuscito a eleggere il nuovo sindaco. Dove cioè nessun candidato ha ottenuto il 50% dei voti più uno, per essere eletto. Qui a sfidarsi saranno i due candidati che hanno ottenuto più voti nella prima tornata elettorale.

Per votare ci si potrà recare ai seggi muniti di tessera elettorale e documento di identità. Come per il primo turno l'uso della mascherina per la normativa anti-Covid non è obbligatorio ma resta «fortemente raccomandato».

Si vota in 13 capoluoghi, tra cui Barletta

Tra i 65 comuni in cui si vota, tredici sono capoluoghi di provincia (Alessandria, Barletta, Como, Cuneo, Frosinone, Gorizia, Lucca, Monza, Parma, Piacenza, Verona e Viterbo) e uno anche di regione (Catanzaro).

A Barletta il candidato e sindaco uscente Cosimo Cannito, del centrodestra (42,27% al primo turno) dovrà vedersela con la sfidante Santa Scommegna del centrosinistra (36,63%). Tra i due la sfida sarà all'ultimo voto: dopo le forti polemiche legate alla sua candidatura, che spaccò in due il Pd, Santa Scommegna è riuscita a portare a casa l'apparentamento con la “Coalizione dell’Alternativa” del candidato sindaco Carmine Doronzo (18.47% al primo turno). Ma il risultato potrebbe riservare delle sorprese, anche visto che nel comune i 5 Stelle corrvano da soli.

La sfida del Salento: Amante o Vergine a Galatina

Nel Leccese, l’unico comune al ballottaggio è Galatina, dove è sfida tra Fabio Vergine (38,75%) sostenuto da un gruppo trasversale di civiche e l’uscente Francesco Pasquale Amante (31,44%), che nelle ultime ore ha portato a casa l'apparentamento con la candidata Sandra Antonica (Pd, Italia Viva e M5s), sconfitta al primo turno.

In provincia di Bari

In provincia di Bari, una delel sfide più sentite è Giovinazzo dove il secondo turno è tra Michele Sollecito del centrodestra (41%) e Daniele De Gennaro, sostenuto da liste civiche (37%).

A Molfetta il sindaco uscente Tommaso Minervini (47,8% al primo turno) dovrà confrontarsi con Pasquale Drago, sostenuto da centrosinistra e Movimento cinque stelle (23,6%).

A Polignano a Mare è sfida tra la pentastellata Maria La Ghezza (35,04%) e il candidato della Sinistra Vito Carrieri (23,10%) e sarà quindi determinante la scelta degli elettori di centrodestra.

A Castellana Grotte il candidato del centrodestra Domenico Ciliberti (47,13% al primo turno) torna ad affrontare Vito Rubini (17,6%).

Sfida sul fil di lana infine a Santeramo, dove il candidato Pd Vincenzo Luciano Casone (33,07%) ha superato di pochissimo Michela Gabriella Nocco (32,09%), sostenuta da Fratelli d’Italia e Forza Italia.

Le tre sfide nel Tarantino

In provincia di Taranto, infine, gli ultimi tre comuni pugliesi al ballottaggio: a Castellaneta è sfida tra Alfredino Cellamare del centrodestra (49,91% delle preferenze al primo turno) e Gianbattista Di Pippa del centrosinistra (36,14%).

A Mottola tra Giovanni Piero Barulli del Movimento Cinque Stelle (31,19%) e Angelo Lattarulo (28,91%).

A Palagiano tra Domenico Pia Lasigna (44,28%) e Pietro Rotolo (28,40%).