Ballottaggi, definitivi/ A Barletta vince Cannito, a Galatina Vergine batte Amante. Molfetta sceglie Minervini e Polignano Carrieri

I primi dati riservano non poche sorprese per il ballottaggio nei dieci comuni pugliesi. A Barletta, da subito in vantaggio il sindaco uscente, Cosimo Cannito (centrodestra), contro la sfidante Santa Scommegna, sostenuta dal centrosinistra.

A Galatina, unico comune salentino al voto, testa a testa fino all'ultimo tra l'imprenditore Fabio Vergine (risultato poi vincente) e l'uscente Francesco Pasquale Amante. Alla fine la spunta lo sfidante: 6.642 voti (50,33%), contro i 6.556 di Amante (49,67%). Uno scarto di appena 86 voti.

Nuovi sindaci in 13 capoluoghi, tra cui Barletta

Tra i 65 comuni in cui si è votato, tredici sono capoluoghi di provincia (Alessandria, Barletta, Como, Cuneo, Frosinone, Gorizia, Lucca, Monza, Parma, Piacenza, Verona e Viterbo) e uno anche di regione (Catanzaro).

A Barletta il candidato e sindaco uscente Cosimo Cannito, del centrodestra (che aveva ottenuto il 42,27% dei voti al primo turno) è andato subito in vantaggio sulla sfidante Santa Scommegna, del centrosinistra (che al primo turno aveva ottenuto il 36,63%). Dopo le forti polemiche legate alla sua candidatura, che spaccò in due il Pd, Scommegna era riuscita a portare a casa l'apparentamento con la “Coalizione dell’Alternativa” del candidato sindaco Carmine Doronzo (18.47% al primo turno). Ma non è bastato. (Affluenza al 43,94% alle 23, era stata del 62,25% al primo turno). Risultato finale: 22.427 voti (65,03%) per Cannito, 12.059 voti (34,97%) per Scommegna.

La sfida del Salento: Vergine a Galatina

Nel Leccese, l’unico comune al ballottaggio è Galatina (affluenza al 56,45% alle 23; era stata il 66,85% al primo turno). Qui il sindaco uscente, Marcello Amante, che nelle ultime ore aveva portato a casa l'apparentamento con la candidata Sandra Antonica (Pd, Italia Viva e M5s), è stato battuto dall'imprenditore Fabio Vergine, sostenuto da un gruppo trasversale di civiche.

“Siamo felicissimi – ha commentato a caldo Fabio Vergine-. Complimenti ad Amante e alla sua coalizione. L'augurio a me stesso e a Galatina è che si possa iniziare a parlare da subito la stessa lingua per far tornare la città ad essere centrale. Lavoriamo insieme per Galatina, senza fratture”. “Accettiamo la sconfitta – ha detto Marcello Amante - e continueremo a lavorare per la nostra città come vere sentinelle”.

Fabio Vergine eletto sindaco a Galatina

In provincia di Bari

In provincia di Bari, una delle sfide più sentite è stata quella di Giovinazzo dove Michele Sollecito (centrodestra + con, 5.117 voti e 50,60%) ha battuto lo sfidante Daniele De Gennaro, sostenuto da liste civiche (4.996 voti e 49,40%). Affluenza alle 23: 54,48 per cento (62,04% al primo turno).

A Molfetta il sindaco uscente Tommaso Minervini, sostenuto da una coalizione di 11 liste, supera con 11.871 voti (52,86%) il candidato del centrosinistra (sostenuto da una coalizione di sei liste tra cui Pd e M5s), l’ex magistrato Lillino Drago, fermo a 10.588 voti (47,14%).

Minervini festeggia a Molfetta

A Polignano a Mare la pentastellata Maria La Ghezza (4.099 voti e 48,94%) è stata battuta dal candidato della Sinistra Vito Carrieri (4.276 voti e 51,06%). Affluenza alle 23: 49,30% (Era del 58,99% al primo turno).

Carrieri festeggia l'elezione a Polignano

A Castellana Grotte il candidato del centrodestra Domenico Ciliberti (5.513 voti e 61,12%) batte lo sfidante Vito Luigi Rubino (3.507 voti e 38,88%). Affluenza alle 23: 50,74 per cento (era del 65,42% al primo turno).

A Santeramo è stato eletto il candidato del Pd Vincenzo Luciano Casone: ha ottenuto 6.956 voti, pari al 60,82%, superando Michela Gabriella Nocco (centrodestra), che si è fermata al 4.481 preferenze (39,18%). Affluenza alle 23: 49,40% (del 63,07 al primo turno).

Le tre sfide nel Tarantino

A Castellaneta Gianbattista Di Pippa, coalizione di centrosinistra/civico (sostenuto da Emiliano), ribalta lo svantaggio del primo turno nei confronti di Alfredino Cellamare (centrodestra) e conquista la poltrona di sindaco della città con 4.666 voti e 52,44% dei consensi (18 sezioni su 19 alle 01,48 di notte). Allo sconfitto 4.232 voti e 47,56% delle preferenze. Qui l'affluenza alle 23 è stata pari al 66,16 per cento (70,03 al primo turno).

Mottola conferma per il secondo mandato il sindaco l'uscente, Giovanni Piero Barulli del Movimento Cinque Stelle (4.651 voti e 58,78%). Nulla da fare per lo sfidante, Angelo Lattarulo (3.261 voti e 41,22%). Qui l'affluenza alle 23 è stata pari al 58,03% (era stata del 70,76% al primo turno).

A Palagiano sfida vinta dal sindaco uscente Domenico Pia Lasigna (3.779 voti e 55,84% delle preferenze) su Pietro Rotolo (2.989voti e 44,16%). Affluenza alle 23: 53,08 per cento (71,81 al primo turno).

Lasigna festeggia a Palagiano

L'affluenza in calo ovunque

Si sono chiuse alle 23 le operazioni di voto nei 65 comuni italiani in cui la scelta del primo cittadino sarà deciso dai ballottaggi di oggi. Al voto sono stati chiamati oltre 2 milioni di cittadini in quei comuni dove nel primo turno del 12 giugno scorso non si è riuscito a eleggere il nuovo sindaco. Dove cioè nessun candidato ha ottenuto il 50% dei voti più uno, per essere eletto. Qui a sfidarsi saranno i due candidati che hanno ottenuto più voti nella prima tornata elettorale.

In calo un po' ovunque l'affluenza. Alle 19 l'affluenza nei 10 comuni pugliesi al voto era pari al 32,84% (era stata 45,13% al primo turno).