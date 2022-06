Amministrative 2022, il presidente Anci Decaro: «L'astensione preoccupa, la politica ora rifletta»

«Gli elettori credo abbiano scelto più che i partiti politici, visto che parliamo di amministrative, la proposta con il programma più credibile al quale si sono appassionati, e hanno anche premiato esperienze di governo positive pregresse, riconfermando molti sindaci alla guida delle loro città».

Lo ha detto il presidente Anci e sindaco di Bari Antonio Decaro. «Ai nuovi sindaci - ha detto Decaro - faccio un in bocca al lupo, auguro loro un buon lavoro, convinto che sarà la più bella esperienza della loro vita, una esperienza incredibile poter vivere le emozioni dei propri concittadini e della propria comunità. Per un cittadino, l'ho detto più volte, fare il sindaco è probabilmente l'attività, il mestiere più bello del mondo».

«Preoccupato per l'astensione»

«Vedere una astensione così alta alle amministrative onestamente un po' mi preoccupa per quello che potrà accadere per i prossimi passaggi, dove certamente non eleggiamo figure istituzionali di prossimità. È una cosa su cui la politica e le istituzioni devono riflettere».

Così ha proseguito il presidente Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, commentando il dato sulla bassa affluenza ieri alle elezioni comunali. «Sono obiettivamente preoccupato - ha aggiunto Decaro - , perché il sindaco è sempre stato la figura politica istituzionale di prossimità, quella più vicina ai bisogni ma anche a quelle che sono le aspirazioni, i sogni dei suoi concittadini».