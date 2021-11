Ambiente, la classifica delle città: Lecce prima tra le pugliesi. Taranto recupera posizioni, Brindisi ancora indietro

Nell’edizione 2021 di Ecosistema Urbano, il Rapporto annuale sulle performance ambientali delle città italiane, realizzato da Legambiente in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore, è Lecce la migliore città pugliese: si classifica al 67esimo posto con un indice del 49,64% (contro il 53,05% della media italiana).

APPROFONDIMENTI TARANTO Taranto, messaggio a sorpresa del Papa: «Il pianeta ci chiede... BARI La raccolta differenziata non parte: a Bari due punti persi REGIONE Differenziata, Legambiente dà le pagelle: 113 comuni virtuosi,...

Taranto registra un indice pari al 45,66% e si classifica al 77° posto su 105 città monitorate. Un dato migliore di quello dell’anno scorso sia per l’indice complessivo, che era stato pari al 41,28%, sia per la posizione in classifica che nel 2020 aveva visto la città dei due mari all'86° posto.

In Puglia, proseguendo, Bari all’88° posto con il 42,53%, Foggia al 90° posto con il 41,49%, Brindisi al 103° posto con il 30,03%, registrano un risultato peggiore.

I dati nazionali

Il Rapporto Ecosistema Urbano 2021 vede Trento prima in classifica, con un indice pari al 84,71%, Reggio Emilia seconda con il 77,89%, Mantova terza con il 75,14 e quarta Cosenza con il 74,21, migliore performance nel Mezzogiorno con un miglioramento di quasi 9 punti percentuali rispetto al 2019 in cui aveva registrato il 65.52%.

I commenti

«Il cambiamento di Taranto è ormai evidente, stiamo lavorando tutti insieme per una città più vivibile e più sostenibile». Così il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci commenta la classifica in base alla quale il capoluogo jonico scala 9 posizioni rispetto al 2020: dall'86esimo posto (ora occupato da Roma) al 77esimo.

«Non siamo soliti farci suggestionare da queste classifiche, né - aggiunge Melucci - quando registrano ritardi di cui siamo consapevoli perché ci spronano a fare sempre meglio, né quando evidenziano risultati positivi che ci spingono a continuare a investire sull'immagine e i servizi della città e a onorare il mandato ricevuto dai tarantini». «Riteniamo di essere sulla strada giusta e vogliamo proseguire senza esitazioni», conclude il primo cittadino.