Maltempo, allerta (gialla e arancione) ​in Puglia fino alle 20. Ma poi arriva la vera estate

Da mezzanotte fino alle 20 di oggi, 16 giugno, la protezione civile ha emesso un nuovo bollettino di allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali su tutta la Puglia che raggiunge il rischio arancione sulla Puglia centrale adriatica.

L'area su cui si prevedono fenomeni più intensi è quella che abbraccia il versante adriatico delle province Bat, Bari e Brindisi dove sono previste precipitazioni da sparse a diffuse a prevalente carattere di rovescio o temporale, con fenomeni generalmente moderati concentrati nella prima parte della giornata. Attese invece sul resto del territorio regionale precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati.

Poi arriva il caldo

“Arriva la vera estate sull'Italia, nella sua accezione più calda e stabile” - lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega - “l'anticiclone africano porrà la parola fine a questa lunga fase instabile e temporalesca che ci accompagna da oltre un mese.

“Con l'anticiclone africano arriverà però anche la prima ondata di caldo del'estate 2023” - avverte Ferrara di 3bmeteo.com - “le temperature saranno infatti in netto aumento con primi picchi over 30°C entro domenica, ma al Centrosud nelle zone interne si potranno sfiorare anche i 34-36°C nella prossima settimana. Un balzo verso l'alto che avvertiremo in modo deciso considerando che dopo settimane di clima a tratti fresco non siamo ancora abituati a temperature elevate. C'è però da anche da dire che lungo le coste il clima sarà decisamente più temperato, con massime in genere non oltre i 26-29°C: questo complici le brezze marine che potranno risultare anche fresche a causa di un mare ancora freddo”.