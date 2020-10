Terremoto tra Grecia e Turchia: allarme tsunami anche in Puglia

Allarme tsunami in corso in Puglia, in queste ore, dopo la scossa di terremoto di magnitudo 7.0 che ha colpito il mar Egeo tra Grecia e Turchia, con epicentro nei pressi dell’isola di Samo, alle 12.51 di oggi. Il maremoto generato dal sisma, particolarmente violento, ha invaso con onde altissime la città turca di Smirne, dove sono crollati numerosi palazzi e sono morte diverse persone. Preoccupazione dunque in tutto il Mediterraneo, perché le onde di maremoto potrebbero innalzarsi ulteriormente raggiungendo la Grecia, Malta e tutto il Sud Italia, in modo particolare le coste di Puglia, Sicilia, Calabria e Basilicata.

Dalla capitaneria di Porto e dalla Prefettura di Lecce escludono che possa verificarsi un maremoto.

Ultimo aggiornamento: 16:41

