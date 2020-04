L'allarme dei sindaci: «Così non riusciamo a garantire le distanze»

Tra le tante paure dei sindaci pugliesi per una fase 2 ancora ricca di incognite, c'è quella di non riuscire a far rispettare il distanziamento sociale e ad evitare gli assembramenti. Il timore è che il 4 maggio possa trasformarsi in tana libera tutti grazie alle nuove possibilità di uscita concesse dal decreto del governo e a sentire i sindaci - «non c'è un adeguato numero di agenti per garantire i controlli su tutto il territorio». Poi c'è da gestire una crisi economica che sta investendo tutti i settori e che non ha precedenti dal Dopoguerra ad oggi: tutte queste preoccupazioni ieri sono state racchiuse in un documento inviato dall'Anci Puglia anche alla Regione Puglia, alla quale viene chiesto soccorso.

Diversi i temi toccati: dai minori introiti per i Comuni alle nuove situazioni di povertà generate dall'emergenza; dalla necessità di rianimare il settore turistico in grave sofferenza alle difficoltà nel controllare il distanziamento sociale e il contingentamento di flussi su luoghi, parchi e spiagge pubbliche. Per citare solo alcune delle questioni che i sindaci pugliesi hanno sottoposto alla Regione Puglia anche nel corso di un incontro in videoconferenza tra il governatore Michele Emiliano e il presidente dell'Anci Puglia, Domenico Vitto. Hanno partecipato alla riunione, tra gli altri, il sindaco di Bari e presidente nazionale dell'Anci, Antonio Decaro, e il responsabile della task force Covid della Regione, Pierluigi Lopalco. «Dobbiamo affrontare il tema dei controlli di flussi su spiagge e luoghi pubblici, ma mancano risorse e personale», spiega il presidente di Anci Puglia, Domenico Vitto. La soluzione proposta è quella di «coinvolgere le associazioni del terzo settore», diversamente i Comuni, soprattutto quelli più piccoli, non hanno la forza per provare a far rispettare le regole ed evitare che la curva dei contagi in Puglia torni a salire dopo tanti sacrifici. I sindaci invocano, quindi, «decisioni forti, straordinarie e urgenti» anche per «affrontare la sopravvivenza e per sostenere la ripartenza, in condizioni di sicurezza, di una economia pugliese ormai in ginocchio». Da qui la richiesta di un intervento al governo regionale «anche attraverso il ricorso a fondi europei».

I sindaci evidenziano il bisogno di «risorse a fondo perduto per le imprese particolarmente colpite da emergenza, che difficilmente riapriranno; sostegno e disposizioni su agricoltura; la verifica della possibilità di deroga straordinaria a norme limitative di utilizzo spazi pubblici, onde utilizzare ulteriori spazi da parte degli imprenditori di bar, pub e ristoranti, rispettando il distanziamento sociale». «I sindaci sono continuamente in trincea e chiedono sostegno urgente per fronteggiare le ripercussioni economiche, sociali e umanitarie dell'emergenza e per ripartire», incalza Vitto. Il presidente Anci Puglia chiede «interventi di carattere regionale che possono avere valenza emergenziale da un lato, ma anche strategica e strutturale dall'altro, per alcuni settori come la scuola telematica o gli investimenti sul trasporto pubblico locale». E aggiunge: «Ci vuole un fondo che ristori gli enti locali che vogliono sospendere o agevolare i pagamenti su Tari e Tosap, per le attività chiuse dal lockdown. Chiediamo alla Regione di sostenere i Comuni con azioni compensative, per esempio attraverso la riassegnazione delle risorse non spese dagli ambiti sociali di zona, per destinarle direttamente alle emergenze».

Viene posta l'attenzione su «temi roventi e indifferibili», come le mancate entrate di tributi locali dei Comuni, tra cui l'azzeramento della tassa di soggiorno. «A nome dei sindaci pugliesi - conclude Vitto - chiedo al presidente Emiliano una risposta urgente». «Ci sono tasse aggiunge Antonio Decaro, presidente Anci nazionale - che non vanno fatte pagare, le relative attività sono state chiuse per decreto e i contribuenti non possono disporre risorse per pagarle. La Regione può intervenire a sostegno dei Comuni, mettendo a disposizione risorse per servizi ai cittadini, spingendo specificatamente sui servizi sociali in fase di emergenza Covid-19, alleggerendo i nostri bilanci. Importante da parte del governo regionale - prosegue - anche sostenere la riattivazione di alcune attività attraverso una sorta di bonus ripartenza, eventualmente utilizzando fondi europei».

