Alitalia, in Puglia viaggiatori record ma voli fermi: collegamenti a rischio paralisi

Aeroporto di Brindisi : stesso scalo, prospettive differenti. Da una parte, in pista e già pronti al decollo, ci sono gli aerei arancioni di Easyjet che questa mattina torneranno a collegare il Salento a Ginevra. Dall'altra parte, nella zona degli stalli, c'è la flotta tricolore di Alitalia che continua a tenere i motori spenti. Zero collegamenti, sino a nuovo ordine. E almeno, sino al prossimo 1° luglio quando la compagnia di bandiera, stando agli annunci, riprenderà a volare da e per il Papola Casale.E nel mezzo ci sono le cifre e i numeri. Quelli positivi e da record registrati lo scorso anno sul fronte del traffico passeggeri in arrivo e in partenza dall'aeroporto di Brindisi: 2.630.447 di viaggiatori in un anno. Un più 8,9% rispetto al 2018 e oltre un milione di passeggeri in transito nei soli mesi estivi. Per la maggior parte turisti che hanno scelto il Papola Casale quale hub privilegiato per raggiungere le spiagge e le località turistiche del Salento.Gli stessi vacanzieri che, seppure con una fisiologica variazione al ribasso determinata da tre mesi di pandemia, dovrebbero riconfermarsi anche quest'anno. Secondo i primi dati elaborati dal Codacons sulle vacanze estive, infatti, anche in Fase 3 la Puglia resterà regina dell'estate 2020. E il 28% dei 30 milioni di italiani che andranno in vacanza tra fine giugno e settembre ha già manifestato la volontà di trascorre le ferie proprio nel Salento. Ma anche nel Gargano. Mete tanto ambite quanto irraggiungibili, però. Se non in treno. O al massimo attraverso i voli offerti dalle low cost: Ryanair e Easyjet in testa. Vettori che nelle scorse settimane hanno annunciato la ripartenza, programmando il ripristino della maggior parte delle tratte nazionali e internazionali sospese durante il lockdown.Collegamenti da e per lo scalo brindisino che saranno implementati entro la fine di giugno proprio in vista della Summer 2020. Del resto, l'intenzione delle low cost è quella di farsi spazio con decisione all'interno di un mercato come quello del trasporto turistico che anche in Puglia inizia a dare i primo segnali positivi di ripresa.E a confermarlo, oltre al ripristino degli operativi, sono anche le campagne pubblicitarie e promozionale che puntano a offrire biglietti e a posti a bordo sulle rotte per Brindisi e per la Puglia a prezzi più che contenuti. In alcuni casi, solo poche decine di euro. E Alitalia? Per il momento gli aerei tricolore restano a terra e la compagnia di bandiera rimane assente dal Salento.E poco importa se secondo il dati del traffico aereo 2019, elaborati dall'Enac, nella Top 20 delle rotte con maggior numero di passeggeri rientra proprio il Brindisi Casale-Roma Fiumicino andata e ritorno volo operato soprattutto da Alitalia - con oltre 520mila passeggeri all'anno. A fronte delle mille rotte settimanali già programmate dal vettore italiano in vista dell'estate, il Salento dovrà farsi bastare solo quattro voli giornalieri. Una coppia di collegamenti andata e ritorno sulla tratta Brindisi-Milano Malpensa. E due voli quotidiani da e per l'aeroporto romano di Fiumicino. E a prezzi tutt'altro che di lancio. Una sorta di contentino alla Puglia, secondo i più.E numeri - in questo caso tutt'altro che positivi - ben lontani dall'offerta invernale che lo stesso vettore aveva garantito nei mesi passati, prima del Covid. Una proposta che sino a febbraio comprendeva complessivamente 7 voli quotidiani: 4 operativi sulla tratta Brindisi-Roma andata e ritorno e 3 collegamenti tra lo scalo salentino e l'aeroporto di Milano Malpensa.Ora però, invece che raddoppiarsi in vista dell'estate, i collegamenti si dimezzano. E il territorio alza la voce: politica e sindacati si infuriano e accusano la Regione Puglia di immobilismo e silenzio rispetto al boicottaggio dei cieli salentini operato da Alitalia.Ma più che sulla Puglia, i riflettori della compagnia di bandiera sembrano puntati su Roma e Palazzo Chigi dove nelle prossime ore, tra una riunione e l'altra degli Stati generali, dovrebbe essere convocato un Consiglio dei Ministri utile a varare la Newco Alitalia con la guida affidata a Fabio Lazzerini, una flotta di 105 aeromobili e una dotazione da 3 miliardi di euro. Una maxi-operazione di ripartenza, dunque. In attesa che i reattori dei velivoli si riaccendono, però, il Salento resta a guardare.