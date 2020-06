Palese: «Alitalia non attiva i voli per la Puglia ma le istituzioni restano in silenzio»

«Le compagnie aeree low cost programmano la ripresa dei voli da e per la Puglia, gli Stati riaprono le frontiere, si fa un gran parlare di sostegno al turismo dopo l'emergenza Covid e l'Alitalia non ha ancora ripristinato, né risulta che lo abbia in programma, i voli da e per la Puglia nell'inspiegabile silenzio generale». Lo afferma Rocco Palese di Forza Italia. «Ad oggi - prosegue - da Brindisi non è operativo alcun volo da/per Roma e Milano e da Bari solo uno al giorno. Non è neanche annunciata la data in cui riprenderanno. Intanto è ancora in vigore il prestito-ponte da 400 milioni concesso dal Governo e nel Decreto rilancio sono stati stanziati altri 3 miliardi di euro per Alitalia. Mentre la Puglia continua ad essere isolata, né il Presidente del Consiglio che è pugliese, né i ministri pugliesi del Governo, né i parlamentari, né il Presidente della Regione, né i Sindaci pugliesi ritengono di protestare con atti concreti». «È vergognoso - chiude Palese - il comportamento di Alitalia, ma è altrettanto vergognoso ed inspiegabile il silenzio delle Istituzioni e dei rappresentanti istituzionali pugliesi a tutti i livelli». © RIPRODUZIONE RISERVATA