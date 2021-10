Alitalia diventa Ita, oggi ultimi voli: in Puglia il decollo finale da Brindisi. Nuova compagnia: prima destinazione Bari

Alitalia atterra stasera e non decollerà più. Dopo una storia lunga e gloriosa – ma anche accidentata e contraddittoria – durata 74 anni, oggi l'ultimo giorno di operatività. Stasera, infatti, l’ultimo volo, l’AZ1586 delle 22.05, partirà da Cagliari per atterrare a Roma Fiumicino alle 23.10. Si chiuderà così una vicenda iniziata nel secondo dopoguerra. Un'avventura gloriosa e travagliata che ha attraversato 74 anni di storia del nostro Paese, ma che negli ultimi anni ha conosciuto momenti di crisi sempre più acuti, tra salvataggi e tentativi di privatizzazione, fino all'epilogo con il decreto-legge Cura Italia del 2020, quando viene autorizzata la costituzione della società, interamente partecipata dallo stato, Ita Italia Trasporto Aereo, che inizierà a volare domani.

Gli ultimi voli in Puglia

In Puglia gli ultimi arrivi e partenze sono da Brindisi, con l'atterraggio da Milano Linate delle 18,35 e la ripartenza per la stessa destinazione alle 19,20. Cancellate su Bari, invece, le ultime due tratte: in arrivo da Linate alle 17,50 e in partenza alle 18,35. Le foto del servizio fotografico allegato a questa notizia, scattate a Brindisi da Max Frigione, fanno riferimento al volo di Alitalia arrivato nel capoluogo adriatico nel primo pomeriggio, alle 14,16, proveniente da Roma Fiumicino.

Ita, prima destinazione Bari

Saranno 191 i voli operati domani da Ita, la nuova compagnia aerea italiana, nel primo giorno di attività. Il primo volo è un Linate-Bari. A quanto appreso, la maggior parte dei voli saranno operati fra Roma e Milano. In programma domani anche voli su tratte internazionali. Solo per fare qualche esempio, saranno operati 3 voli da Milano a Bruxelles, altrettanti da Milano a Parigi. Saranno invece due i voli da Roma per Amsterdam così come due quelli per Parigi. Da Fiumicino un volo rispettivamente anche per Francoforte, Monaco, Londra, Madrid, Nizza e Tunisi. I voli saranno operati con Airbus. In volo ci sarà anche l'aereo con la livrea celebrativa 'born in 2021'.