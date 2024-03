Il tribunale di Bari ha decretato il rinvio a giudizio per Alfredo Borzillo, commissario starordinario dei Consorzi di bonifica. Andranno a processo anche Enrico Frattini, rappresentante legale della "Emisferi Sistemi Srl", Alessandro Di Bello e Giuseppe Corti, rispettivamente consulente tecnico e direttore generale del consorzio "Centro-Sud Puglia".

Le accuse

Sono tutti accusati a vario titolo di turbativa d’asta, istigazione alla corruzione, induzione indebita e abuso d’ufficio nell'ambito dell'inchiesta Consortium” che, nel 2019, portò all'interdizione di Borzillo su disposzione della giudice Annachiara Mastrorilli.

Assolti in abbreviato Chiara Romano e Vittorio Bonerba. Per Borzillo e gli altri imputati, processo al via il prossimo 4 giugno davanti alla seconda sezione collegiale

I fatti contestati

Borzillo, successivamente reintegrato nella sua funzione, era finito nell'inchiesta - condotta dalla Guardia di finanza e coordinata dalla pm Savina Toscani -, per la fornitura di un sistema elettronico da 68mila euro effettuata dalla ditta Emisfera a favore del Consorzio. Secondo la Procura quella fornitura sarebbe stata Irregolare perché la procedura di assegnazione avrebbe seguito un canale di favore in virtù di un accordo tra i referenti della ditta e Borzillo.

Ai titolari della ditta “favorita”, secondo l'accusa, lo stesso commissario avrebbe poi chiesto sostegno elettorale per le Politiche del 2018. A Borzillo viene contestato anche l'aver influito sull’operato di una società interinale, alla quale era stato affidato il compito di reclutare personale, per poter assumere persone di sua fiducia.