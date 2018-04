Al mare coi bimbi? Ecco le “bandiere verdi” 2018 in Puglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il record è in Calabria, ma la Puglia non se la passa male in quanto a spiagge a "musura di bimbo". E' quanto emerge dall'assegnazione delle nuove bandiere verdi che premiano(Brindisi),(Lecce),- Marina di Ginosa (Taranto),(Lecce),(Taranto)(Lecce),(Brindisi),(Lecce),(Bari),(Lecce),(Foggia),(Foggia).Le spiagge promosse dai pediatri in tutta Italia diventano 136, con due new entry che fanno della Calabria la prima regione per numero di località premiate con la Bandiera verde 2018. E un debutto europeo: nell’elenco infatti al 137.mo posto figura la spagnola Malaga.«Per la qualità delle acque e la possibilità di balneazione come sempre ci siamo riferiti alle strutture istituzionali e pubbliche italiane - spiegano dl comitato promotore -: le ordinanze dei sindaci e le rilevazioni delle Arpa regionali, che sono le strutture preposte a tali controlli. Inoltre, nel tempo abbiamo incluso varie tipologie marine: nel 2008 e 2009 sono state valutate le località di mare definite ‘mondane’, dove fossero presenti attrezzature turistiche rivolte sia ai genitori che ai bambini. Nel 2010 invece abbiamo cercato quelle ‘incontaminate’, in cui la natura prevalesse sulle strutture turistiche. Fino a questo punto erano state individuate 51 località turistiche».