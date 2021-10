Green pass al lavoro, timori per un venerdì nero per porti e trasporti

Da questa mattina entra in vigore l’obbligo di esibire il Green pass nei luoghi di lavoro ma l’epilogo appare tutt’altro che scontato, soprattutto sul fronte dei trasporti, dove soffia il vento della protesta. Si teme un venerdì nero per eventuali scioperi che potrebbero paralizzare la movimentazione delle merci e sono emblematiche le parole del presidente di Assologistica-Confindustria Umberto Ruggero che stima come oggi possa mancare il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati