Dal segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, al presidente dell’India, Narendra Modi: arrivano le conferme ufficiali della presenza a Brindisi, in occasione del G7, non solo dei sette grandi ma anche di altri importanti attori del panorama internazionale. In entrambi i casi, la conferma "istituzionale" è arrivata in occasione della cerimonia di consegna dei diplomi di Prime Minister, la scuola politica per giovani donne: ad annunciare ufficialmente (se ne parlava da qualche giorno) l’arrivo del numero uno delle Nazioni unite è stata la direttrice del Centro per i servizi globali dell’Onu (Ungsc o Global service center, che ha sede a Brindisi) Giovanna Ceglie.

La conferma

«Questo – ha spiegato – è un anno molto importante per noi, sono i trent’anni di questa base che è unica al mondo, che si occupa sia di logistica che di telecomunicazioni e di tecnologie digitali. Un anno importante per il quale abbiamo organizzato una serie di celebrazioni: il clou sarà, durante il periodo del G7, la visita del nostro segretario generale. Con lui avremo un momento di scambio, sia con tutto lo staff del Global service center, in cui siamo più di 300 persone che lavoriamo qui a Brindisi, sia con le autorità italiane, visto che contiamo sulla presenza ad alto livello del governo e delle amministrazioni locali che ci sostengono e ci stanno vicino».



Un momento di confronto con il massimo rappresentante dell’Onu, quindi, che è facile pensare che visiterà anche gli uffici del World Food Programme, di cui Brindisi ospita il Deposito per le emergenze umanitarie (Unhrd). In ogni caso, i festeggiamenti dovrebbero avere una durata che va anche oltre il vertice di giugno: «La ricorrenza del trentennale – ha specificato ulteriormente Ceglie – cadrà effettivamente a novembre ed avremo ancora un episodio di questa celebrazione: ci saranno altri ospiti che ci raggiungeranno da New York ed avremo un momento di comunità con le nostre controparti, che ci sostengono e con le quali ritengo che sia giusto festeggiare insieme». Non sarà la prima volta di Guterres (e più in generale, di un segretario generale dell’Onu) a Brindisi, visto che l’attuale guida delle Nazioni unite ha visitato la base in occasione del suo venticinquennale, nel 2019, accompagnato dall’allora ministro degli Esteri Luigi Di Maio. In quell’occasione gli furono consegnate anche le chiavi della città. In precedenza, nel 2007, a vistare la base era stato il precedessore di Guterres, Ban Ki Moon. Così come, in più occasioni, è giunto nel centro adriatico anche Atul Khare, sottosegretario Onu per le Missioni di pace (di cui l’Ungsc è un punto importante di riferimento dal punto di vista logistico).

Gli altri invitati



E tra gli invitati al vertice c’è anche il primo ministro indiano, che sarà a Brindisi anche inaugurare un busto di Mohandas “Mahatma” Gandhi, posizionato in piazzetta Vittorio Emanuele. A dare l’ufficialità è stato il sindaco, Giuseppe Marchionna, dopo diverse settimane di confronto con l’ambasciata indiana in Italia: proprio l’ambasciatrice Vani Sarraju Rao era stata ospitata a palazzo di città assieme allo staff del primo ministro, anche per definire i dettagli dell’operazione. Marchionna, quindi, ha spiegato che nel corso del G7 Modi sarà qui per l’inaugurazione ufficiale: si tratta di un monumento che ha solo un altro “gemello” nel mondo, visto che l’India ha donato un altro busto alla città di Hiroshima. Quello di Brindisi, comunque, sarà posizionato per ricordare l’arrivo in città del Mahatma: era il 14 dicembre del 1931 e Gandhi, partito da Londra qualche giorno prima, si imbarcò a bordo della Ss Pilsna, nave in servizio nella Valigia delle Indie che lo riportò a Bombay. Per quanto breve, di quel passaggio rimane anche la testimonianza legata a padre Pasquale Camassa, che portò a Gandhi una coppa di epoca romana da cui bere il latte della capra che lo statista indiano aveva portato con sé.