Agricoltura di precisione: via ai progetti. La Regione finanzia le proposte fino a 100mila euro

Per promuovere e sviluppare l'agricoltura di precisione in Puglia, i nuovi progetti potranno essere finanziati, con fondi pubblici, sino ad un massimo di 100mila euro. Lo annuncia la Regione: «Per favorire l'uso di tecnologie e la specializzazione professionale in agricoltura - viene spiegato - il finanziamento regionale sostiene le azioni di trasferimento e diffusione della conoscenza, di realizzazione di nuovi strumenti, processi, prodotti, modelli organizzativi e gestionali in riferimento alle soluzioni tecniche di agricoltura di precisione più idonee per le diverse realtà agricole».

Chi può richiedere il finanziamento

Possono richiedere il finanziamento i partenariati, costituiti da imprese agricole singole o associate, consorzi, università, centri e istituti di ricerca di comprovata qualificazione nel settore della ricerca agricola e agroindustriale e dell'innovazione tecnologica, aggregati in forma di Ats.