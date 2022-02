Aerospazio, il futuro dei voli sub-orbita passa dalla Puglia: accordo tra la Regione e il Cnr

Voli sub-orbita e aviolanci: il futuro del settore aerospaziale passa dalla Puglia. È stato sottoscritto un accordo tra Regione Puglia e Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) per l'attuazione di programmi congiunti per valorizzare il settore aerospaziale, infrastrutturale. «Si tratta di un Accordo di collaborazione importante - dichiara l'assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci - che ci consentirà anche di condividere risorse e capacità di studio e di indirizzo per la valorizzazione del settore aerospaziale pugliese e delle infrastrutture aeroportuali per lo sviluppo di attività di volo suborbitale e di aviolancio.

L'assere Delli Noci: «Lo spazio nuova attività strategica per l'economia»

«Allo spazio è ormai ampiamente riconosciuto il ruolo di attività strategica per lo sviluppo economico, per il potenziale impulso che può dare al progresso tecnologico e ai grandi temi di transizione dei sistemi economici. La ricerca e l'innovazione rappresentano un acceleratore della crescita economico-sociale e per questa ragione è importante mettere insieme risorse e competenze che le rafforzino». «La Space Economy è un comparto produttivo e finanziario importantissimo, orientato alla creazione e all'impiego di beni e di servizi nell'ambito dello spazio extra-atmosferico, combinando tecnologie spaziali e digitali utili a sviluppare opportunità tecnologiche in diversi settori industriali, sociali, economici, di sicurezza e difesa», sottolinea Emilio Campana direttore del Dipartimento di ingegneria, ICT e tecnologie per l'energia e i trasporti del Cnr.