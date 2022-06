Aeroporto del Salento, il noleggio auto troppo caro. I commenti dei lettori: «Così i turisti scappano via»

Migliaia di interazioni social tra condivisioni, commenti e post. Le reazioni sulle grandi differenze di prezzi sui noleggi auto tra l'aeroporto di Brindisi e gli scali delle località turistiche concorrenti sono un mix tra indignazione e rabbia. In molti hanno raccontato anche la loro esperienza sulle pagine social di Nuovo Quotidiano di Puglia dopo il racconto sul giornale.

I commenti social

Come detto sono davvero tanti i pugliesi (e non) che hanno espresso il proprio parere su queste disparità che, è bene ricordare, sono calcolate sugli identici periodi. Nello specifico, i costi per noleggiare un’auto dall’aeroporto di Brindisi per una settimana variano dai circa 700 euro per un’utilitaria a oltre 1.300 euro per auto più grandi. Cifre esorbitanti a seconda della tipologia del mezzo scelto per un periodo che copre la settimana prossima dal 13 al 20 giugno.

“Già, infatti, mi sono accorta, volevo noleggiare una piccola utilitaria per mio marito, prezzi da fuori di testa, allucinante” scrive Stefania mentre Antonio conferma che “i costi sono aumentati più del doppio e poi si lamentano se la gente non viaggia”.

Ma quello che più fa riflettere è proprio il paragone con altri competitor. Chi vuole raggiungere la Costa Smeralda e i suoi luoghi iconici come Porto Cervo o Porto Rotondo deve atterrare a Olbia: ebbene, si trova disponibilità di Fiat 500 a 550 euro o Fiat Panda 619 euro mentre sale un po’ il prezzo di Captur o Suv simili 750 euro. Spostando il navigatore all’estero, ecco le differenze più marcate. La capitale del divertimento mondiale è probabilmente Ibiza, spesso accomunata al Salento per la tipologia di offerta: in aeroporto una Panda per quella settimana si porta a casa per soli 183 euro, Volkswagen T-Cross o un Suv simile 260 euro, una Kia Sportage a 304 euro.

E ci sono reazioni che fanno riflettere amaramente. Sono di persone che dicono di aver rinunciato a venire in Salento, o comunque aver ridotto le proprie capatine, proprio per i rincari. Stephanie scrive: “Venivo da anni in Puglia perché ho grande parte della famiglia li. Mai visti prezzi così per il noleggio delle macchine! Alla fine mi arrangio altrimenti ma niente noleggio in aeroporto”. E Michele ribadisce: “Infatti mio figlio ha rinunciato a venire in Salento, da Lussemburgo, per il costo troppo alto del noleggio dell'auto”.

Futuro del turismo a rischio?

Anche interrogativi sul futuro del turismo nel Tacco d'Italia emergono dai lettori. Per Nicola “continuando in questo irriguardoso modo verso il turista, la Puglia avrà vita breve per il turismo. Attenti alla Turchia, posti meravigliosi, costi accessibilissimi, con grande storia millenaria alle spalle”. E Rosemarie rincara la dose: “Il problema in Puglia è che spesso il prezzo non corrisponde al servizio offerto”. Insomma, come commenta Daniela, ci roviniamo con le nostre stesse mani“: prezzi esorbitanti per servizi carenti se non addirittura mancanti... che peccato! Turismo, risorsa importantissima male gestita!”. La soluzione? E qui l'auspicio finale di Chiara mette il dito in un'altra piaga di cui proprio questo giornale si è già occupato: “Forse aumentare l'offerta del trasporto pubblico efficiente sarebbe una buona idea”.