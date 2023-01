Aeroporti di Bari e Brindisi, giornata di scioperi: saltati otto collegamenti verso l'Italia. L'elenco

Sarà un venerdì 27 gennaio complicato per alcuni viaggiatori che hanno scelto l'aereo per collegamenti nazionali. Sono tre gli scioperi indetti per oggi, due riguardano l'aeroporto di Milano Linate e uno è invece a livello nazionale. Potrebbero esserci disagi e ritardi, anche nella consegna dei bagagli.

Al momento Aeroporti di Puglia segnala una manciata di voli cancellati. Da Bari non partirà il collegamento di Ryanair delle 14.55 per Venezia e neppure quello delle 22 per Malpensa (Easyjet). Annullati anche i voli delle stesse compagnie che sarebbero dovuti arrivare poco prima. Da Brindisi, invece, salta il collegamento per Linate delle 13.40 (Ita), così come anche la tratta opposta. Non ci sarà neppure il Brindisi-Milano Malpensa delle 15.40.

È sempre bene però dare un'occhiata ai canali ufficiali di Aeroporti di Puglia, per evitare spiacevoli sorprese in aeroporto.

L'elenco dei voli cancellati di Ita

VOLO PARTENZA ARRIVO

AZ 1243 MILANO PESCARA

AZ 1244 PESCARA MILANO

AZ 1288 NAPOLI MILANO

AZ 1293 MILANO NAPOLI

AZ 1294 NAPOLI MILANO

AZ 1299 MILANO NAPOLI

AZ 1318 BOLOGNA ROMA

AZ 1319 ROMA BOLOGNA

AZ 1462 VENEZIA ROMA

AZ 1475 ROMA VENEZIA

AZ 1629 MILANO BRINDISI

AZ 1642 BRINDISI MILANO

AZ 1701 MILANO CATANIA

AZ 1702 CATANIA MILANO

AZ 2036 ROMA MILANO

AZ 2038 ROMA MILANO

AZ 2049 MILANO ROMA

AZ 2055 MILANO ROMA