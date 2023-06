Aerei, sciopero domani 4 giugno. Le fasce garantite e i voli a rischio (anche in Puglia)

Sciopero degli aerei domani. Sarà una domenica difficile, probabilmente, per tanti viaggiatori e non è ancora chiaro quanti e quali saranno i voli che salteranno anche in Puglia. Ma inevitabilmente ci saranno disagi, perché come spesso accade in queste circostanze, è facile restare coinvolti anche per via dell'adesione dei lavoratori di altri scali (i vettori delle compagnie low cost spesso viaggiano in un senso e nell'altro nella stessa giornata).

La mobilitazione era stata annunciata per il 19 maggio, poi rinviata per via dell'alluvione che aveva colpito l'Emilia-Romagna. Sciopereranno i lavoratori delle imprese di handling, che chiedono salari più dignitosi e di non «pagare sulla propria pelle la concorrenza tra le aziende», lamentando una situazione «inaccettabile». La protesta è stata annunciata da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo, chiedendo un rinnovo contrattuale che garantisca potere d'acquisto ai salari e dignità ai lavoratori degli aeroporti italiani. Ma allo sciopero hanno aderito anche i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti, il personale di condotta di Air Dolomiti, il personale di Vueling Airlines, il personale di condotta di Volotea, quello di terra di American Airlines (ma solo dalle 12 alle 16) e della compagnia Emirates (anche qui dalle 13 alle 16). Inoltre a livello locale sono previsti scoperti dei Cobas a Roma e a Milano, dalle 13 alle 17. L'Ente nazionale di aviazione civile ha ricordato, però, che sono garantite alcune fasce orarie: dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21 (anche per i charter). E allo stesso modo saranno garantiti tutti i voli da e per le isole, autorizzati prima della proclamazione della sciopero.

A rischio 230mila viaggiatori in Italia

ItaliaRimborso, intanto, fa sapere che sono circa 230mila i viaggiatori in Italia che rischiano di vivere disagi o di non riuscire a partire domani.

In giornata, probabilmente, sarà chiaro anche quali cancellazioni riguarderanno la Puglia.