Scuola e riaperture, vertice Governo-Regioni: a caccia di soluzioni per trasporti, orari e tamponi

Scuola, vertice nel pomeriggio tra governo e regioni. Al centro del dibattito il ritorno in classe per tutti a partire da lunedì prossimo. Tra le ipotesi: orari scaglionati, potenziamento dei trasporti e tamponi salivari. Il vertice di oggi tra esecutivo e governatori sarà allargato anche ai rappresentanti delle aziende di trasporto pubblico. Saranno possibili dei ritocchi al decreto ma le regole generali non si toccano: solo nelle zone rosse prevista una quota di didattica a distanza.

Gli ostacoli

Il nodo principale è quello dei trasporti: con la capienza limitata al 50% servirebbe un numero di bus molto maggiore. La Regione Puglia aveva già stanziato delle risorse aggiuntive, ma poi tutto è rimasto congelato. A questo punto le aziende di trasporto pubblico dovrebbero affidare o subappaltare i servizi alle società private, ma ci vuole tempo e di sicuro non basterà quello rimasto tra oggi e lunedì, giorno in cui il servizio dovrà essere attivo.

Orari di ingresso scaglionati e test salivari

I governatori chiedono una maggiore elasticità: «Ci dovrà essere un mix di soluzioni che non dev'essere solo sul trasporto pubblico locale - avverte il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga - ma anche sull'organizzazione scolastica e sulle altre misure che prevedono una modulazione delle percentuali».

Tra le ipotesi al vaglio quella di preferire orari scaglionati per le entrate nei plessi scolastici, mantenendo il 50% di presenza sui mezzi rispetto alla capienza. Oppure, per non rischiare di aumentare questa stessa percentuale, chiedere (anche se i tempi sarebbero troppo stretti) un potenziamento di mezzi e numero di personale.

Dirigenti scolastici pronti a usare le deroghe

Intanto si discute a livello centrale di una deroga da far utilizzare ai dirigenti scolastici, che consentirebbe loro di lasciare parte degli studenti in dad qualora gli istituti non fossero in grado di garantire il rispetto dei protocolli (come nel caso delle classi-pollaio che devono necessariamente essere divise in due gruppi per garantire il distanziamento). Sul tavolo della discussione ritorna prepotantemente la distanza tra i banchi. «Bisogna rispettare un metro di distanza o due metri, come hanno detto negli ultimi giorni gli esperti, considerato che le varianti, soprattutto quella inglese, risultano essere più contagiose e, quindi, meglio un distanziamento di due metri?» chiedono i presidi. «Noi siampo pronti a ripartire, ma è necessario».